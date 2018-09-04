احباط تهريب قرابة 2 مليون أورو بمطاري قسنطينة والعاصمة

تمكنت شرطة مطار هواري بومدين الدولي بالتنسيق مع مصالح الجمارك من احباط محاولة تهريب قرابة 2 مليون أورو كانت بحوزة مسافرين متوجيهن الى الخارج.

وحسب ما كشفت عنه بيانات للمديرية العامة للأمن الوطني، فان عناصر الفرقة الثانية لشرطة الحدود الجوية العاملة بمطار هواري بومدين الدولي وبالتنسيق مع مصالح الجمارك تمكنت من إحباط تهريب مبلغ من العملة الصعبة قدر بـمليون وسبعة وثمانون ألف أورو، وأوضحت أن العملية الأولى تمت على إثر تفتيش أمتعة حقائب مسافر حيث تم العثور بداخلها على مبلغ مالي قدر بـمليون وخمسة وأربعون ألف أورو "1.045.000.00 أورو"، أما بخصوص العملية الثانية تم من خلالها حجز 42 ألف أورو، كانت بحوزة مسافرة.

كما تمكنت في ذات الصدد عناصر فرقة شرطة الحدود بمطار محمد بوضياف بقسنطينة بالتنسيق مع مصالح الجمارك من إحباط عملية تهريب مبلغ من العملة الصعبة قدر بتسعة آلاف ومائتي أورو 9200 كانت بحوزة مسافر كان بصدد مغادرة التراب الوطني متوجها إلى إسطنبول تركيا.