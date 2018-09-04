يحاصر جماعة مسلحة اغتالت مواطنين في رمضان المنصرم

الجيش يقضي على إرهابي ويدمر مخبأ بسيدي بلعباس

قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي على إرهابي واسترجعت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، وأكد بيان لوزارة الدفاع الوطني أن العملية ما زالت متواصلة، حيث تحاصر مفارز للجيش مجموعة إرهابية اغتالت مواطنين خلال شهر رمضان الماضي ببلدية واد السبع.

تعيش بقايا الجماعات الإرهابية ضغطا كبيرا خلال الأشهر الأخيرة من طرف قوات الجيش الوطني الشعبي عبر مختلف المناطق، فبعد عملية سكيكدة شنت وحدات الجيش حملة بالمنطقة الغربية أفضت إلى القضاء على إرهابي واسترجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، حيث أكد بيان لوزارة الدفاع الوطني أن العملية لا تزال متواصلة حيث تحاصر مفارز الجيش مجموعة إرهابية اغتالت مواطنين خلال شهر رمضان ببلدية واد السبع،وأكد بيان الوزارة أن العملية جاءت إثر بحث وتمشيط بمنطقة تفاسور بولاية سيدي بلعباس، في حين كشفت ودمرت مخبأ للإرهابيين يحوي مواد تُستعمل في تحضير المتفجرات والقنابل تقليدية الصنع، وأضاف البيان: جدير بالذكر أن العملية لا تزال متواصلة حيث تقوم حاليا وحداتنا بتطويق المنطقة ومحاصرة المجموعة الإرهابية التي كانت وراء اغتيال مواطنين اثنين خلال شهر رمضان المنصرم ببلدية واد السبع.

وكان الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، قد شدّد على استمرار قوات الجيش الوطني الشعبي في مكافحة الإرهاب حتى القضاء على آخر إرهابي، مثمنا الجهود الكبيرة لقوات الجيش في تحييد عشرات الإرهابيين في تمنراست، وقال قايد صالح: تقتضي مهمة حسن حماية الجزائر بكافة حدودها الوطنية، بصفة كاملة ودائمة، وتثبيت مرتكزات أمنها واستقرارها، المثابرة على بناء جيش قوي ومتطور يتمتع دوما بجاهزية عملياتية رفيعة الدرجات، يعمل على هدى ورؤية واعية المقاصد، وواضحة الأهداف، يضع في الحسبان كل التحديات التي يمكن مواجهتها ويعد لها عدتها، بفضل ما يلقاه جيشنا من رعاية متواصلة، ودعم مستمر، من لدن فخامة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني.