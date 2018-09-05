تحديد هوية إرهابي سيدي بلعباس

حددت قوات الجيش هوية الإرهابي الذي قضت عليه وحداتها في منطقة تفاسور بولاية سيدي بلعباس يوم الإثنين الماضي واسترجعت سلاحا ناريا وكمية من الذخيرة

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الأربعاء، أنه في إطار مكافحة الإرهاب وتبعا للعملية المتواصلة التي تقودها وحداتنا بمنطقة تفاسور، ولاية سيدي بلعباس، والتي أفضت، يوم 03 سبتمبر 2018، إلى القضاء على إرهابي واسترجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، تم التعرف على هوية المجرم المقضي عليه. إذ يتعلق الأمر بالإرهابي "غالم العتاوي" المكنى "حيدرة"، الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2009