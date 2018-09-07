تطهير وتغطية وادي بني عزة مصدر الكوليرا في البليدة

أعلن الخميس والي البليدة بالنيابة، رابح أيت حسن، عن اتخاذ جملة من الاجراءات الاستعجالية لتطهير وتغطية وادي بني عزة بعد أن أكدت وزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات الأربعاء انه مصدر وباء الكوليرا الذي مس ستة ولايات عبر الوطن من بينها ولاية البليدة التي سجلت اكبر عدد من الإصابات.

وتمثلت هذه الاجراءات التي كشف عنها ايت حسن للصحافة على هامش زيارة وفد وزاري ممثل عن وزارة الري والموارد المائية للوقوف على وضعية هذا الوادي في إطلاق حملة لتطهير مجرى هذا الوادي وهي العملية التي انطلقت في ذات اليوم الى جانب اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لحماية هذا الوادي من الانتهاكات وكذا الرمي العشوائي للنفايات.

كما رصدت السلطات الولائية أيضا ميزانية اولية قدرت بـ 60 مليون دج لتغطية مجرى الوادي على ان تمنح الاولوية للنقاط المحاذية للتجمعات السكانية، مشيرا الى استكمال هذه العملية في غضون العشرة ايام كأقصى تقدير، حسبه.

كما طمأن ذات المسؤول مواطني البليدة خاصة القاطنين بمحاذاة الوادي، واعدا اياهم بمتابعة هذه العملية الى غاية القضاء على هذه النقاط السوداء على مستوى الولاية.