كانت في طريقها إلى اسبانيا ومالي

حجز 130 ألف أورو بمطار هواري بومدين

تمكنت مصالح شرطة الحدود على مستوى مطار هواري بومدين الدولي، نهاية الأسبوع الجاري، من توقيف شخصين في عمليتين متفرقتين، أثناء محاولتهما مغادرة التراب الوطني عبر الرحلات الجوية، وبحوزتهما مبلغين ماليين يقدران بـ 100000 أورو و30000 أورو، من دون التصريح بهما للإدارة المختصة، حسب ما أفاد بع بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت.

وأوضح المصدر أنه خلال العملية الأولى، تمكنت قوات الشرطة من توقيف شخص، في العقد الرابع من العمر، ضبطت بحوزته 100000 أورو كانت مخبأة داخل الحقيبة اليدوية، كان يتأهب للتوجه لمدينة مالقة الإسبانية.

أما في العملية الثانية، فقد قامت قوات الشرطة العاملة بالمطار، من توقيف رعية إفريقية في العقد الثاني من عمر، بحوزته مبلغ مالي يقدر بـ 30000 أورو غير مصرح بها، كان متوجها إلى مدينة باماكو المالية.

منيرة طوبالي