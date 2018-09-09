رحلات جديـدة للقطار نحو الجنوب ابتداء من الإثنين

أكد المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية ياسين بن جاب الله، أن الدخول الاجتماعي الحالي، سيكون مميزا بإطلاق عدد من الخطوط الجديدة في مناطق الجنوب ابتداء من غدا الاثنين.

وكشف بن جاب الله الذي حل، اليوم الأحد، ضيفا على برنامج ضيف التحرير للقناة الاولى ان الشركة الوطنية للسكك الحديدية ستضمن ابتداء من هذا الاسبوع رحلات جديدة في كل من تقرت، بسكرة، سعيدة، النعامة، بشار وعين الصفراء، لينتقل العمل في هاته الخطوط ابتداء من الاسبوع المقبل بقطارات الكوراديا التي تعمل بنظام gsml وهو النظام الذي سيعمل به القطار الذي سيشرف على تدشينه الاثنين وزير النقل من باتنة.