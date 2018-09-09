الفاتح من محرم عطلة مدفوعة الأجر

علنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري و وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي في بيان لها اليوم الأحد أن الأول من شهر محرم 1440 هجري يعتبر يوم عطلة مدفوعة الأجر للموظفين و مستخدمي المؤسسات العمومية و الخاصة.

وأوضح البيان، ان هذا اليوم عطلة لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة ومستخدمي المؤسسات والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات مهما كان قانونها الأساسي بما في ذلك المستخدمين باليوم والساعة وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو 1963 المعدل والمتمم المتضمن قائمة الأعياد القانونية.

وأشار ذات المصدر إلى انه يتعين على المؤسسات الإدارات العمومية والهيئات والدواوين اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب.