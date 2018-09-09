الفاتح من محرم عطلة مدفوعة الأجر

شريط الاخبار
مشروع النظام الداخلي للمجلس يتأجل أربعة أشهر أخرى الأرندي يصف معارضي الخامسة بـ"المناورين العابثين" ظاهرة اختطاف الأطفال تعود للواجهة عشية الدخول المدرسي المؤسسة العسكرية تشرح مقاربة الجيش في تأمين الحدود بوعزقي يؤكد أن تحقيق الأمن الغذائي تعزيز للسيادة الوطنية إسقاط 08 آلاف تلميذ من الإستفادة من منحة التمدرس بوهران فتح الموقع الخاص بالتسجيلات في "الماستر" حداد يدافع عن دعم العهدة الخامسة وينفي حلّ الـ "أفسيو" "أنباف" يهدد بالعودة اإلى الاحتجاج الجيش يكشف عن مخازن للأسلحة و4 منقبين عن الذهب ببرج باجي المختار طلبة يحرمون من التسجيل بعد تشبع الموقع والوزارة مطالبة بالتدخل خبراء ومختصون متخوفون من كساد 60 مليون قنطار من القمح مشاريع كبرى تساهم في انتعاش الحركة التجارية وزارة الصحة تؤكد انخفاض في عدد المصابين بالكوليرا "التغييرات في المؤسسة العسكرية تكريس لمبدأ التداول على القيادة وتحفيز القدرات البشرية" سيناتورات يهددون بشن إضراب عن الطعام وبن صالح سيلتقي بهم غدا وزارة الصحة تتحكم نهائيا في وباء "الكوليرا" بلماضي يريد انطلاقة مثالية في رحلة لاستعادة أمجاد الكرة الجزائرية 20 مليون أورو لإنجاز أول مصنع إنتاج أدوية السرطان المؤتمر السادس للنهضة منتصف نوفمبر المقبل حملة لضبط مهربي العملة في المطارات الدرك يضبط طائرة بدون طيار في قسنطينة الجيش يحيد 14 إرهابيا ويوقف 04 عناصر دعم خلال شهر أوت ملف النصب على 800 مكتتب "عدل 1" مجددا أمام العدالة محاكمة مسبوق روّج المخدرات لاقتناء أرجل اصطناعية لوالدته القبض على عصابة اعتدت على شاب وسلبته مركبته بالعاصمة وزارة التجارة تتجه إلى رفع الحظر عن منتجات مستوردة "161 مليون مسافر تنقلوا عبر المترو منذ تدشينه" وزارة الفلاحة تجدد تأكيدها على سلامة خضر وفواكه البليدة من الكوليرا تنظم قطاع التمور يساهم في السيطرة على "لوبيات" التهريب الداخلية والجيش يدعمان قطاع التربية بحافلات للنقل المدرسي تنظيمات ترافع من أجل الطلبة وأخرى في عطلة إلى إشعار لاحق وزارة التعليم العالي تحدد كيفيات توجيه الحالات الخاصة بالمؤسسات الجامعي هاجس الكوليرا واختطاف الأطفال يخيّمان على الدخول المدرسي بورصة السـكوار تتمدد نـحو إسطنبول التركية إمكانية الإفراج عن سيناتور الأرندي المتهم بالرشوة اليوم 30 مليار دولار حجم استثمارات جازي لتطوير شبكتها تخصيص مليون كتاب للطور الابتدائي بوهران دخول 40 معهدا تكوينيا حيز الخدمة سبتمبر الجاري تخبّط تاريخي لوزارة الصحة في الجزائر
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. الفاتح من محرم عطلة مدفوعة الأجر

الفاتح من محرم عطلة مدفوعة الأجر

  09 سبتمبر 2018 - 11:48   قرئ 69 مرة   0 تعليق   الحدث
الفاتح من محرم عطلة مدفوعة الأجر

علنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري و وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي في بيان لها اليوم الأحد أن الأول من شهر محرم 1440 هجري يعتبر يوم عطلة مدفوعة الأجر للموظفين  و مستخدمي المؤسسات العمومية و الخاصة. 

وأوضح البيان، ان هذا اليوم عطلة لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة ومستخدمي المؤسسات والهيئات والدواوين  العمومية والخاصة وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات مهما كان قانونها الأساسي بما في ذلك المستخدمين باليوم والساعة وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو 1963 المعدل والمتمم المتضمن قائمة الأعياد القانونية.

 

وأشار ذات المصدر إلى انه يتعين على المؤسسات الإدارات العمومية والهيئات والدواوين اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي  تعمل بنظام التناوب.

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات