العراق تدعوا مساهل لزيارة بغداد

أشاد وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، ونظيره العراقي، ابراهيم الجعفري، اليوم الثلاثاء بالقاهرة، ب "عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين"، حسب بيان لوزارة الخارجية.

وأوضح البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية أن اللقاء الذي جرى على هامش الدورة العادية ال150 لمجلس جامعة الدول العربية المنعقدة بالقاهرة تناول العلاقات الثنائية و"سبل تعزيزها المستمر".

ووجه الوزير العراقي دعوة لمساهل للقيام بزيارة الى بغداد، مشيرا إلى أن هذا الأخير أعرب عن ترحيبه بهذه الدعوة "تعزيزا للعلاقات المتميزة القائمة بين البلدين والتي ليس بإمكان أي شيء المساس بها، وبالتالي غلق الطريق أمام كل من يحاول تعكير صفو هذه العلاقات".