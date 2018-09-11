دورة تكوينية حول الجوانب التقنية لأنظمة التّحويلات لاتفاقية حظرالأسلحة الكيميائية بالجزائر

تنظم وزارة الدفاع الوطني، في الفترة الممتدة من 11 إلى 14 سبتمبر 2018 على مستوى النادي الوطني للجيش ببني مسوس، درس تكوين المكونين، حول الجوانب التقنية لأنظمة التحويلات لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

ونيابة عن الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أشرف اللواء قروي جمال مكلف بمهمة لدى وزير الدفاع الوطني، على افتتاح الدرس، الذي ينشطه عدد من الخبراء الوطنيين والأجانب بغرض مناقشة كل المسائل المتعلقة بتكوين المكونين التابعين للهيئات المكلفة بالجوانب التقنية لأنظمة تحويلات المواد الكيميائية لاتفاقية حظر الأسلحة وتبادل الخبرات وأحسن التطبيقات في هذا المجال.

تجدر الإشارة أنّ موضوع هذا الدرس حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، يكتسي أهمية بالغة، ويهدف إلى التعريف بالمنهجية المتبعة من السلطات المؤهلة في معالجة المعلومات المتعلقة بالمواد الكيميائية المسجلة في جداول الاتفاقية، وتحديد دور ومسؤوليات المصالح الجمركية في التطبيق الميداني لأنظمة التحويلات للمواد الكيميائية ضمن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية على مستوى الموانئ و المناطق الحرة من خلال إزالة كل العقبات والتجاوزات والمشاكل الممكن تسجيلها خلال مختلف عمليات تحويلات المواد الكيميائية.