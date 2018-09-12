لقاءات ماراطونية يعقدها السفير ديسروشر مع بدوي ولهبيري

واشنطن تحاول فهم أسباب التغييرات في مؤسسة الشرطة

حرّكت واشنطن آلتها الدبلوماسية بالجزائر، لتقفّي آثار التغييرات المُحدثة على مستوى الأجهزة الأمنية، وشرع سفيرها لدى الجزائر، جون ديسروشر، في عقد لقاءات ثنائية مع مسؤولين سامين في الدولة لجسّ نبض مركز القرار.

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنّ المسؤول الأول على الجهاز بالنيابة، العقيد مصطفى لهبيري، قد استقبل السفير الأمريكي بالجزائر، جون ديسروشر، الاثنين، بمقرّ المديرية بباب الوادي. وأفاد ذات المصدر، أن الطرفين قد تباحثا بخصوص سبل تعزيز التعاون بين شرطة البلدين في مختلف الميادين، كما نوه الطرفان بأهمية تبادل التجارب والخبرات في مجال التدريب الشرطي المتخصّص ودوره في تطوير الأداء العملياتي لمواجهة كل أشكال الجريمة بما فيها تلك العابرة للحدود والجريمة المستحدثة. وأشاد السفير الأمريكي بالتجربة الكبيرة والمكانة الرائدة التي أصبحت تتمتع بها الشرطة الجزائرية على الصعيد الإقليمي والدولي. اللافت في لقاء سفير واشنطن لدى الجزائر، مع المدير العام للأمن الوطني بالنيابة، جاء أياما قلائل بعد لقائه بوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي. وناقش الطرفان خلال اللقاء، وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية، التأكيد على رغبة البلدين في تعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك. واعتادت الممثلية الدبلوماسية الأمريكية بالجزائر، على التحرّك بناء على أوامر من واشنطن، لجسّ النبض عن الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والواضح من خلال اللقاءات المارطونية للسفير ديسروشر، أنها تأتي بحثا عن الأسباب التي استدعت إحداث تغييرات على مستوى قيادة مؤسسة الشرطة الجزائرية، قبل قرابة الثلاثة أشهر، بإنهاء مهام اللواء عبد الغني هامل واستخلافه بالمدير العام للحماية المدنية العقيد مصطفى لهبيري، لاسيما وأن المديرية العامة للأمن الوطني عرفت تغييرات كبيرة بعد تعيينه على رأسها، حيث أنهى مهام مدراء الأمن عبر عدة ولايات، ومست التغييرات مصلحة استعلامات الشرطة، التي أنهي فيها مهام المدير العام جيلالي بودالية، وخلفه المراقب العام سليمان بن يطو. وترتبط تحركات السفراء عادة، بمواعيد انتخابية هامة في الجزائر، لاسيما وأنها على موعد مع استحقاقات رئاسية هامة من المنتظر إجراؤها ربيع العام المقبل.

حكيمة ذهبي