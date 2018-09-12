إرهاب الطرقات يحصد 05 أرواح في 48 ساعة

توفي 05 أشخاص وجرح 90 آخرون خلال 48 ساعة الماضية في 68 حادث مرور ,على مستوى المناطق الحضرية عبر الوطن، حسب ما أوردته المديرية العامة للأمن الوطني اليوم الأربعاء.

وتعود أسباب هذه الحوادث حسب ذات المصدر، بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري، نتيجة عدم احترام مسافة الأمان و الإفراط في السرعة و الإرهاق أثناء السياقة وإضافة إلى العوامل الأخرى المرتبطة بالمركبة والمحيط

في هذا الإطار تُجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة، لاسيما في ظل التقلبات الجوية التي تعرفها بعض مناطق الوطن مع احترام قانون المرور وعدم تجاوز السرعة المحددة، دون التغاضي عن المراقبة الدورية للمركبة، حفاظا على الأرواح وسلامة مستعملي الطريق العام، مذكرة المواطنين بالرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة