قايد صالح يشرف على تنفيذ المرحلة الثانية من تمرين "اكتساح" 2018

تميز اليوم الثالث من زيارة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إلى الناحية العسكرية الثالثة ببشار، بإشرافه على تنفيذ المرحلة الثانية من التمرين البياني المركب بالذخيرة الحية "اكتساح 2018"، على مستوى القطاع العملياتي الأوسط برج العقيد لطفي، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء.

وقد استمع الفريق في البداية برفقة اللواء سعيد شنقريحة قائد الناحية العسكرية الثالثة، إلى عرض قدمه قائد القطاع العملياتي مدير التمرين والذي تركز أساسا حول مختلف الأعمال القتالية التي ستنفذها وحدات برية وجوية.

وبميدان الرمي للقطاع العملياتي تابع الفريق جميع محطات تنفيذ هذه المرحلة من التمرين، حسب ذات المصدر بموضوع "زج النسق الثاني لمجموعة القوات الثانية في العملية الدفاعية"، أين تم تسجيل احترافية عالية للإطارات الميدانية في مجال التحليل وإيجاد الحلول الملائمة وفي الوقت المناسب للمسائل التكتيكية المتعلقة باستخدام الوسائل عالية الدقة، والتحكم الجيد للأفراد في هذه الوسائل والتجهيزات ومختلف منظومات الأسلحة.