الجزائر تشارك في اجتماع لجنة الأركان العملياتية المشتركة بالنيجر

انعقد اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس رؤساء الأركان لدول أعضاء لجنة الأركان العملياتية المشتركة، بنيامي في النيجر بمشاركة وفد من أركان الجيش الوطني الشعبي، بقيادة اللواء شريف زراد، رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، بصفته ممثلا الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

وكان الاجتماع حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني مناسبة لرؤساء أركان النيجر والجزائر ومالي وموريتانيا لدراسة وتقييم الحالة الأمنية في المنطقة وتبادل التحاليل والدروس المستخلصة منذ الاجتماع الأخير لمجلس رؤساء الأركان لدول أعضاء لجنة الأركان العملياتية المشتركة، الذي انعقد يوم 14 أوت 2017 بنواقشط/موريتانيا.

كما كان هذا الاجتماع وفق ذات المصدر فرصة للتحسين الأكثر لعمل لجنة الأركان العملياتية المشتركة ولتسليم رئاسة مجلس رؤساء الأركان لدول أعضاء لجنة الأركان العملياتية المشتركة للجزائر.

وخلال تدخله، أكد اللواء شريف زراد على حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي للمحافظة على إطار التعاون هذا، لجنة الأركان العملياتية المشتركة، والذي من خلاله يتبادل رؤساء الأركان لجيوش بلدان الجوار التحاليل والآراء بكل حرية حول المواضيع المتعلقة بالمجال الأمني في منطقتنا، يضيف بيان وزارة الدفاع الوطني.

كما أكد أيضا على ضرورة تضافر الجهود في إطار تعاون واضح وصريح بين الدول الأعضاء، يرتكز خاصة على تبادل المعلومات وتنسيق الأعمال على طرفي الحدود، بالاعتماد، أولا، على الوسائل والقوى الذاتية.