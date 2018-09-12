بعد أيام عن الحديث عن فضائح دبي بيبرز

تقارير تحذر من تبييض جزائريين ورجال دين أموالهم بدبي وأمريكا اللاتينية

حذرت تقارير دولية من اعتزام العديد من رجال الأعمال والمتهمين بالفساد في بلدانهم خصوصا بالبلدان العربية تبييض أموالهم القذرة في اشتراء عقارات بدبي وحتى في بعض الإمارات والدول الخليجية وكذا بعض دول أمريكا اللاتينية، مشيرة إلى أن هؤلاء الفاسدين رفقة بعض رجال الدين قد نقلوا استثماراتهم هناك لتبييض أموالهم.

قالت التقارير إن دبي أصبحت المكان المفضل لبعض رجال الأعمال وكذا المتهمين بالفساد في بلدانهم خصوصا بالبلدان العربية على غرار الجزائر لتبييض أموالهم في اشتراء عقارات بدبي وحتى في بعض الإمارات الأخرى المشكلة لدولة الإمارات العربية المتحدة كالشارقة، حيث كشفت تحقيقات صحافية عن قيام رجال أعمال جزائريين بتهريب أموالهم إلى الخارج من أجل اشتراء عقارات، كما هو الحال بالنسبة للمتورطين فيما عرف بفضيحة سوناطراك، وكذا بعض المتورطين في قضية والي البليدة الأسبق وكذا بعض تجار العملة وغيرهم. كما حذرت الاستخبارات الأمريكية من استغلال أموال هؤلاء الفاسدين وبعض رجال الدين الذين أصبحوا يودعون أموالهم في دول مثل كوبا أو فنزويلا أو الشيلي والأرجنتين والبيرو أن يربط هؤلاء علاقات مع بارونات المخدرات وزعماء الحرب من المنظمات اليسارية لإنشاء خلايا إرهابية بهذه الدول، والتي قد تكون انطلاقة لتنفيذ هجمات إرهابية ضد المصالح الأمريكية والإسرائيلية هناك، أو لتمويل حملات انتخابية وانقلابات بدول الشرق الأوسط. وتأتي هذه التقارير تزامنا مع كشف صحيفة OBS الأسبوعية الفرنسية في عددها الصادر الأسبوع الفارط، عن فضيحة عالمية جديدة للتهرب الضريبي وتبييض الأموال، لتتبع مسلسل التحقيقات الصحافية تحت عنوان أوراق الجنة وأوراق بنما لتصل إلى دبي، حيث ينتظر في الأيام القادمة الكشف عن أسماء ثقيلة ضمن التحقيقات، منها أسماء رنانة من عالم الأعمال والسياسة بالجزائر، حيث يشرح التحقيق الصحافي الذي أطلق عليه أوراق دبي أو دبي بايبرز كيف يتم غسل المال عن طريق مجموعة هيلين التي تتكون من العديد من الشركات المتخصصة في الاحتيال ومقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتقول المجلة إن عشرات الملايين من اليوروهات يتمتبييضها كل عام في دبي التي أصبحت قبلة رجال الأعمال الذين يمارسون التهرب الضريبي.ولأكثر من عشرين عاما خدمت مجموعة هيلين هذه الفئة، حيث تقوم الشركة بمساعدة نحو 200 زبون لديها، من بينهم كبار رجال الأعمال الأوروبيين وقلة من رجال الأعمال المقربين من الكرملين أو حتى الرياضيين مثل نيكولاس أنيلكا.

وتمكنت هذه الشركة، التي تحقق بشأنها العدالة الفرنسية، من مواصلة القيام بأعمال تجارية كغطاء لأعمال غير قانونية عن طريق الاقتراب من نجيب ساويرس، المالك السابق لشركة جيزي، الذي عرضت عليه تولي قيادة شركات التعدين التابعة لها. ويتم توزيع الأموال من خلال حسابات مشتركة مع المجموعة لغسلها، حيث كانت تستخدم جميع الوسائل نقدًا أو قروضا مزيفة أو بطاقات مسبقة الدفع لإخفاء المستفيدين النهائيين.