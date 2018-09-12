ارتفاع حصيلة المستسلمين إلى 06 خلال الشهر الجاري

إرهابيان يسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية بتمنراست

يواصل الجيش الوطني الشعبي جني ثمار التضييق الذي يمارسه على بقايا الجماعات الإرهابية وكذا المراقبة المستمرة لتحركاتهم، حيث أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن تسليم إرهابيين نفسيهما للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، وكانا قد التحقا بالجماعات الإرهابية سنتي 2010 و2013، لترتفع حصيلة الإرهابيين المستسلمين خلال الشهر الجاري إلى 6.

شهدت مختلف النواحي العسكرية استسلام العديد من الإرهابيين نتيجة الضغط الذي تمارسه مفارز الجيش على بقايا الإرهابيين وكذا إطلاقها نداء رحمة لمن تبقى من الإرهابيين لاغتنام هذه الفرصة للعودة إلى جادة الصواب قبل فوات الأوان، حيث أكد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سّلم إرهابيان نفسيهما يوم 11 سبتمبر 2018 للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، ويتعلق الأمر بكل من سباك عبد الله المدعو أبو ناصر، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2010، وخدايش لحسن المدعو أبو القاسم، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2013. الإرهابيان كان بحوزتهما مسدسان رشاشان من نوع كلاشنيكوف ومخزنا ذخيرة مملوءان. في سياق متصل وإثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة وادي جنان الساحل بسكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي سبعة مخابئ للجماعات الإرهابية، تحوي كميات من المواد الغذائية وأغراضا مختلفة. كما أكد البيان أن هذه النتائج الإيجابية المحققة تشهد على مدى تحكم قواتنا المسلحة في تنفيذ مهامها بكل فعالية واحترافية قصد بسط الأمن والسكينة عبر كامل ربوع الوطن.

أسامة سبع