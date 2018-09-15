الحماية المدنية تتدخل في 6 ولايات بسبب الأمطار

تدخلت مصالح الحماية المدنية على إثر تساقط الأمطار ليلة 14 سبتمبر 2018، خاصة في كل من ولايات الجلفة، تيارت، تيسمسيلت، غليزان، سيدي بلعباس وعين الدفلى، حيث قامت ذات المصالح بعدة عمليات امتصاص للمياه داخل المنازل والمنشأت والهيئات العمومية في عدة أحياء، ففي ولاية الجلفة قامت مصالحنا بإنقاذ 05 أشخاص كانوا على متن شاحنة محاصرين بمياه الأمطار على مستوى الطريق الوطني رقم 89 ببلدية حد الصحاري وكذا إنقاذ شخص كان على متن سيارة بنفس الطريق ببلدية برين، وعلى مستوى ولاية غليزان تم إنقاذ عائلتين على إثر ارتفاع منسوب واد ببلدية سيدي أمحمد بن عودة.