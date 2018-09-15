دخول قطار كوراديا السريع حيز الاستغلال عبر خط بشار وهران

أعطى وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغني زعلان اليوم السبت بمحطة القطار لمشرية ولاية النعامة إشارة دخول حيز الاستغلال لقطار كوراديا السريع على مستوى خط بشار وهران مرورا بولايتي النعامة وسيدي بلعباس .

وتندرج هذه العملية حسب ما نشرته الإذاعة الوطنية، في إطار تحديث شبكة نقل المسافرين بواسطة السكك الحديدية على المستوى الوطني التي بادرت بها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية من خلال اقتناء قطارات كوراديا الجديدة واستغلالها في رحالات الخطوط الطويلة بمختلف جهات الوطن.