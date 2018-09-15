أمطار الخريف تكشف عيوب المشاريع التنموية

تسببت الأمطار المتساقطة مؤخرا عبر العديد من ولايات الوطن في سيول أغرقتها، وكشفت عيوب أشغال مشاريع التهيئة التي يطغى عليها «البريكولاج» دون مراعاة المقاييس العلمية المعمول بها من طرف المختصين.

كانت ولايتا تبسة وسيدي بلعباس بداية الأسبوع على موعد مع فيضانات مفاجئة لسكان الولايتين، حيث تسببت في تسجيل خسائر مادية كبيرة وبشرية تمثلت في هلاك طفل يبلغ من العمر 5 سنوات بعد أن جرفته السيول جراء الأمطار الطوفانية التي تساقطت الأربعاء على مدينة تبسة بالإضافة إلى تضرر 80 مركبة جرفتها السيول وتسجيل خسائر مادية معتبرة.

وفي هذا السياق، أكد الصادق دورات مدير الحماية المدنية بولاية تبسة أنه تم إنقاذ 6 أشخاص من موت محقق، في حين تم إسعاف 18 آخرين إلى المصالح الاستشفائية، لتبقى حصيلة الخسائر مقتصرة على وفاة طفل.

ومن بين عمليات الإنقاذ التي كشفت عنه مديرية الحماية المدنية لتبسة، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك إنقاذ ثلاثة أشخاص كانوا عالقين داخل سيارة سياحية بيجو 505 بمجرى وادي المحروقة بمنطقة برزڨال بلدية ودائرة الماء الأبيض حيث تم إنقاذهم في صحة جيدة وانتشال السيارة.

كما أعلن الصادق دورات عن ارتفاع حجم الخسائر المادية بعد تجاوز عدد السيارات المتضررة 80 سيارة، إضافة الى تحطم السكة الحديدية في منجم بئر العاتر التي أصبحت غير صالحة تماما.

تسجيل 5 نقاط سوداء عقب الأمطار الطوفانية

كشف المدير العام للهياكل بوزارة الأشغال العمومية والنقل بوعلام شطيبي أن 5 نقاط سوداء تم إحصاؤها بعاصمة ولاية تبسة التي تضررت بفعل الأمطار الطوفانية التي تساقطت عليها الأربعاء الماضي.

وأوضح ذات المسؤول أن مصالح القطاع قد حصرت الأضرار التي تسببت فيها السيول الجارفة لفيضان وادي الناقص على مستوى شبكة الطرقات وذلك على الممر السفلي للطريق الوطني رقم 16 عند المدخل الشمالي لمدينة تبسة وشارع هواري بومدين وجزء من الطريق الوطني رقم 10 والمعروف حاليا بتسمية «الطريق الاستراتيجي» وحي لاروكاد وشارع الأمير عبد القادر.

وأضاف ذات المتحدث أن وزير الأشغال العمومية والنقل وفور تلقيه معلومات عن الوضعية أعطى تعليماته بتسخير كافة الإمكانات المادية والبشرية لتحسين وضعية الطرقات بمدينة تبسة والعمل على إعادة فتحها وضمان الانسيابية في حركة المرور.

وفي هذا السياق؛ كشف شطيبي أن وزارة الأشغال العمومية والنقل قد سخرت 75 آلية و110 أعوان تابعين لولايات تبسة وسوق أهراس وخنشلة وباتنة وقالمة وأم البواقي لمواجهة مخلفات هذه الكارثة الطبيعية، مشيرا إلى أن الأشغال قد انطلقت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم داعيا المواطنين لتسهيل عمل الأعوان من خلال المكوث في منازلهم وألا يكون خروجهم إلا للضرورة القصوى.

وفي سياق متصل؛ صرح المتحدث الذي أوفدته وزارة الأشغال العمومية والنقل لمعاينة الوضعية عن كثب، أن الطرقات الرئيسية لمدينة تبسة توجد في وضعية جيدة ولم تتعرض لأي أضرار جراء التساقط الغزير للأمطار، مضيفا أنه تم تسجيل تضرر حوالي 5 كيلومتر من حواف هذه الطرقات والتي سيتم أخذها بعين الاعتبار من خلال إعادة تهيئتها.

من جهة أخرى، أفاد ذات المسؤول أن وزارة الأشغال العمومية والنقل ستخصص غلافا ماليا هاما يقدر بـ 2500 مليار سنتيم لتحسين وضعية شبكة الطرقات الرئيسية على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن ولاية تبسة ستستفيد بحصة هامة سيتم تحديدها وفقا للاحتياجات المسجلة.

سيناريو فيضانات تبسة يتكرر بسيدي بلعباس

تكرر سيناريو الفيضان الذي أغرق ولاية تبسة الأربعاء الماضي في ولاية سيدي بلعباس، حيث أدى التهاطل الكثيف للأمطار بمدينة سيدي بلعباس، أول أمس الجمعة، إلى عزل عدة أحياء وانقطاع للطرق، وقد تسببت الأمطار الطوفانية في الغلق الكلي لحي باب الضاية الواقع وسط المدينة، حيث أصبح الحي غارقا في السيول التي عزلته عن باقي الأحياء في ظل غياب تام للسلطات المحلية، في حين غمرت مياه الأمطار العديد من المنازل والمحلات إضافة إلى مقرات هيئات عمومية وخاصة، وهو ما دفع بالحماية المدنية إلى استنفار أعوانها لإنقاذ المواطنين العالقين والذين حاصرتهم المياه وتقديم يد المساعدة لمن غمرت منازلهم المياه.

إنقاذ عائلتين بغليزان و5 أشخاص حاصرتهم المياه بالجلفة

تدخلت مصالح الحماية المدنية على إثر تساقط الأمطار ليلة 14 سبتمبر 2018، خاصة في كل من ولايات الجلفة، تيارت، تيسمسيلت، غليزان، سيدي بلعباس وعين الدفلى، حيث قامت بعدة عمليات لامتصاص المياه داخل المنازل والمنشآت والهيئات العمومية في عدة أحياء، ففي ولاية الجلفة قامت مصالح الحماية المدنية بإنقاذ 05 أشخاص كانوا على متن شاحنة كانوا محاصرين بمياه الأمطار على مستوى الطريق الوطني رقم 89 ببلدية حد الصحاري وكذا إنقاذ شخص كان على متن سيارة بنفس الطريق ببلدية برين، وعلى مستوى ولاية غليزان تم إنقاذ عائلتين على إثر ارتفاع منسوب وادي ببلدية سيدي أمحمد بن عودة.