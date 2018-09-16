حجز أزيد من 1200 قرص من المؤثرات العقلية و توقيف 97 شخص بالعاصمة

نفذت قوات الشرطة التابعة لأمن ولاية الجزائر خلال اليومين الماضيين عمليات مداهمة مست مختلف الأحياء خاصة النقاط السوداء، بهدف تضييق الخناق على الشبكات الإجرامية التي تهدد سلامة المواطن وممتلكاته، أسفرت عن توقيف 97 شخص مشتبه فيهم لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون، على غرار الحيازة والمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية، حمل أسلحة بيضاء محظورة دون سبب شرعي، تم من خلالها حجز قرابة كيلوغرام من الكيف المعالج و 1211قرص من المؤثرات العقلية، بالإضافة إلى 45 سلاح أبيض من مختلف الأنواع الأحجام تستعمل في السطو والاعتداءات على المواطنين