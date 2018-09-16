حجز 7984 وحدة من المشروبات الكحولية في عمليات متفرقة لمصالح الشرطة

تمكنت مصالح الشرطة بكل من ولايات مسيلة، باتنة و تيسمسيلت ، في إطار مساعي مصالح الشرطة للتصدي لكل أشكال البيع غير القانوني خاصة المشروبات الكحولية ، من حجز كمية من المشروبات الكحولية قدرت بـ 7984 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام، كانت موجهة للبيع بطريقة غير شرعية

حيثيات العملية الأولى تعود إلى استغلال عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ببوسعادة لمعلومات مفادها وجود شخص رفقة شريكه يقوم بترويج المشروبات الكحولية، أين يتخذ من مقر سكناه ملاذا لذلك، على إثر ذلك التمست الضبطية القضائية من الجهات القضائية المختصة منحها إذن بالتفتيش الذي أسفر عن توقيف المشتبه فيهما، وحجز 2099 وحدة من المشروبات الكحولية غير المفوترة

أما مجريات العملية الثانية التي قام بها عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بباتنة، تمت على إثر توقيف مركبة نفعية على متنها شخص ، بعد إخضاعها للمراقبة الأمنية والإدارية، تم العثور بداخلها على كمية من المشروبات الكحولية قدرت بـ 5512 وحدة من شتى الأنواع والأحجام، ليتم تحويل المشتبه فيه والمحجوزات للمقر.في حين تمكنت شرطة تيسمسيلت من توقيف شخص وحجز 373 وحدة من المشروبات الكحولية