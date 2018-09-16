حجز 7984 وحدة من المشروبات الكحولية في عمليات متفرقة لمصالح الشرطة

شريط الاخبار
أمطار الخريف تكشف عيوب المشاريع التنموية أيقونة الفن العصري جمال علام" في ذمة الله "زيارة ميركل إلى الجزائر استثنائية وتدل على حجم العلاقة بيننا" التصريحات غير المسؤولة لوزراء في الدولة تُخرج سكان ورقلة للشارع الدولة مستعدة لمرافقة المتضررين من الإرهاب للعودة إلى قراهم ميركل ستبحث مع الطرف الجزائري إمكانية بعث المشروع "ديزرتيك" احتجاجات وطنية للمقتصدين يوم 19 سبتمبر نتائج التحويلات عبر الموقع تصدم الطلبة عنصرية وعداء تاريخي للأمازيغية ونشطاء الحركة البربرية المدير العام لـ "ترونسلوب" على رأس مركب الحجار سعر النفط الجزائري في حدود 71.61 دولارا إلى غاية نهاية أوت زوخ يصدر تعليمة تمنع بيع منتجات الصيد البحري على حواف الطرق مجلس رؤساء بلديات "تاج" يدعو الحكومة إلى دعم التنمية المحلية 44 ولاية تدرس اللغة الامازيغية و تعميمها عبر كل الوطن السنة القادمة "تدهور الوضع المعيشي للجزائريين تسبب في الغضب الشعبي" الجزائريون ينتظرون خطوة فعلية للاعتراف بالجرائم الكولونيالية مخططات إنقاذ المدن من الفياضات في خبر كان! عصابات تستغل قصر لتنفيذ عمليات إجرامية وإبعاد الشبهات عنهم فرنسا تعترف باغتيالها المناضل موريس أودان الحكومة الجزائرية تصفه بـ"الخطوة الإيجابية" والمعارضة تعتبره "عنصرية فرنسية" ميركل في الجزائر الاثنين المقبل لبحث ملفات "الحرقة" والارهاب الداخلية توفد لجنة وزارية مشتركة إلى ولاية تبسة الجزائر تكرم الرهبان المسيحيين الذي قُتلوا إبان العشرية السوداء بالجزائر إرهابي يسلم نفسه بأدرار وإيقاف عنصر دعم بتيزي وزو 55 مليون و2500 دينار نصاب الزكاة هذا العام  وفاة الدكتورة عائشة عويسات تجرّ أويحيى إلى المساءلة البرلمانية بن غبريت تنفي مطالبة الأولياء بإمضاء استمارات الموافقة على تدريس الأمازيغية استمرار تسجيلات الطلبة المعيدين إلى غاية 20 سبتمبر صفحات فايسبوكية تنافس التنظيمات الطلابية لإسماع صوت الطالب ندوة وطنية حول تحسين مستوى الخدمات الجامعية توزيع 1300 سكن "عدل" قبل نهاية 2018 بوهران المؤسسات الخاصة محرك حقيقي لتوفير الثروة "الجزائر لم تحقق اكتفاءها الذاتي في مادتي الحمص والعدس بعد!" الشروع في تصليح شبكات الكهرباء المخربة خلال العشرية السوداء مشروع مركب الفوسفات كلف 06 ملايير دولار وسيدخل الخدمة أفاق 2022 تحويل مؤقت لحركة السير بالطريق السيار "مقطع موزاية" أسعار النفط تستعيد عافيتها وتُسجل 78 دولاراً للبرميل "أليانس للتأمينات" تدشن وكالتها التجارية الأساسية بالبليدة بنّاء يسطو على فيلا بالشراقة ويستولي على مصوغات قيّمة إبراهيم حسن يستفز الجزائر ويطالب بالحماية في الإياب!
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. حجز 7984 وحدة من المشروبات الكحولية في عمليات متفرقة لمصالح الشرطة

حجز 7984 وحدة من المشروبات الكحولية في عمليات متفرقة لمصالح الشرطة

  16 سبتمبر 2018 - 13:07   قرئ 69 مرة   0 تعليق   الحدث
حجز 7984 وحدة من المشروبات الكحولية في عمليات متفرقة لمصالح الشرطة

تمكنت مصالح الشرطة بكل من ولايات مسيلة، باتنة و تيسمسيلت ،  في إطار مساعي مصالح الشرطة للتصدي لكل أشكال البيع غير القانوني خاصة المشروبات الكحولية ، من حجز كمية من المشروبات الكحولية قدرت  بـ 7984 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام، كانت موجهة للبيع بطريقة غير شرعية

حيثيات العملية الأولى تعود إلى استغلال عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ببوسعادة  لمعلومات مفادها وجود شخص رفقة شريكه يقوم بترويج المشروبات الكحولية، أين يتخذ من مقر سكناه ملاذا لذلك، على إثر ذلك التمست الضبطية القضائية من الجهات القضائية المختصة منحها إذن بالتفتيش الذي أسفر عن توقيف المشتبه فيهما، وحجز 2099 وحدة من المشروبات الكحولية غير المفوترة

 أما مجريات العملية الثانية التي قام بها عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بباتنة، تمت على إثر توقيف مركبة نفعية على متنها شخص ، بعد إخضاعها للمراقبة الأمنية والإدارية، تم العثور بداخلها على كمية من المشروبات الكحولية قدرت بـ 5512 وحدة من شتى الأنواع والأحجام، ليتم تحويل المشتبه فيه والمحجوزات للمقر.في حين تمكنت  شرطة تيسمسيلت من توقيف شخص وحجز 373 وحدة من المشروبات الكحولية

 

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات