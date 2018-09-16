شرطة غليزان ووهران تحجز 625 قرص مهلوس

توصلت مؤخرا قوات الشرطة بكل من ولايتي غليزان ووهران من حجز 625 قرص من المؤثرات العقلية، مع توقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم

حيثيات العملية الأولى، التي نفذتها عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران، تمت على إثر معلومات مؤكدة مفادها وجود 03 أشخاص مشتبه فيهم يقومون بترويج المؤثرات العقلية على مستوى الحي الذي يقطنون فيه، على إثرها تم تحديد هويتهم ومكان تواجدهم ليتم توقيفهم في حالة تلبس وبحوزتهم على 335 قرص مهلوس.أما مجريات العملية الثانية التي قامت بها شرطة غليزان مكنتها من توقيف شخص مشتبه فيه، وحجز290 قرص مهلوس