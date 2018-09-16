وفاة طفلة بلسعة عقرب بالمسيلة

شريط الاخبار
أمطار الخريف تكشف عيوب المشاريع التنموية أيقونة الفن العصري جمال علام" في ذمة الله "زيارة ميركل إلى الجزائر استثنائية وتدل على حجم العلاقة بيننا" التصريحات غير المسؤولة لوزراء في الدولة تُخرج سكان ورقلة للشارع الدولة مستعدة لمرافقة المتضررين من الإرهاب للعودة إلى قراهم ميركل ستبحث مع الطرف الجزائري إمكانية بعث المشروع "ديزرتيك" احتجاجات وطنية للمقتصدين يوم 19 سبتمبر نتائج التحويلات عبر الموقع تصدم الطلبة عنصرية وعداء تاريخي للأمازيغية ونشطاء الحركة البربرية المدير العام لـ "ترونسلوب" على رأس مركب الحجار سعر النفط الجزائري في حدود 71.61 دولارا إلى غاية نهاية أوت زوخ يصدر تعليمة تمنع بيع منتجات الصيد البحري على حواف الطرق مجلس رؤساء بلديات "تاج" يدعو الحكومة إلى دعم التنمية المحلية 44 ولاية تدرس اللغة الامازيغية و تعميمها عبر كل الوطن السنة القادمة "تدهور الوضع المعيشي للجزائريين تسبب في الغضب الشعبي" الجزائريون ينتظرون خطوة فعلية للاعتراف بالجرائم الكولونيالية مخططات إنقاذ المدن من الفياضات في خبر كان! عصابات تستغل قصر لتنفيذ عمليات إجرامية وإبعاد الشبهات عنهم فرنسا تعترف باغتيالها المناضل موريس أودان الحكومة الجزائرية تصفه بـ"الخطوة الإيجابية" والمعارضة تعتبره "عنصرية فرنسية" ميركل في الجزائر الاثنين المقبل لبحث ملفات "الحرقة" والارهاب الداخلية توفد لجنة وزارية مشتركة إلى ولاية تبسة الجزائر تكرم الرهبان المسيحيين الذي قُتلوا إبان العشرية السوداء بالجزائر إرهابي يسلم نفسه بأدرار وإيقاف عنصر دعم بتيزي وزو 55 مليون و2500 دينار نصاب الزكاة هذا العام  وفاة الدكتورة عائشة عويسات تجرّ أويحيى إلى المساءلة البرلمانية بن غبريت تنفي مطالبة الأولياء بإمضاء استمارات الموافقة على تدريس الأمازيغية استمرار تسجيلات الطلبة المعيدين إلى غاية 20 سبتمبر صفحات فايسبوكية تنافس التنظيمات الطلابية لإسماع صوت الطالب ندوة وطنية حول تحسين مستوى الخدمات الجامعية توزيع 1300 سكن "عدل" قبل نهاية 2018 بوهران المؤسسات الخاصة محرك حقيقي لتوفير الثروة "الجزائر لم تحقق اكتفاءها الذاتي في مادتي الحمص والعدس بعد!" الشروع في تصليح شبكات الكهرباء المخربة خلال العشرية السوداء مشروع مركب الفوسفات كلف 06 ملايير دولار وسيدخل الخدمة أفاق 2022 تحويل مؤقت لحركة السير بالطريق السيار "مقطع موزاية" أسعار النفط تستعيد عافيتها وتُسجل 78 دولاراً للبرميل "أليانس للتأمينات" تدشن وكالتها التجارية الأساسية بالبليدة بنّاء يسطو على فيلا بالشراقة ويستولي على مصوغات قيّمة إبراهيم حسن يستفز الجزائر ويطالب بالحماية في الإياب!
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. وفاة طفلة بلسعة عقرب بالمسيلة

وفاة طفلة بلسعة عقرب بالمسيلة

  16 سبتمبر 2018 - 15:30   قرئ 49 مرة   0 تعليق   الحدث
وفاة طفلة بلسعة عقرب بالمسيلة

توفت طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات ليلة السبت إلى الأحد بعد أن تعرضت للسعة عقرب بمقر سكناها ببلدية الزرزور في المسيلة.

وأوضح المديرية المحلية للصحة والسكان اليوم الأحد، أنه تم نقل المصابة إلى الوحدة الصحية لبلدية الزرزور، لكن حالتها استدعت نقلها إلى المؤسسة الاستشفائية لبلدية بن سرور حيث تم تقديم لعلاج اللازم لها.وبالنظر لتدهور حالتها قام أحد أقاربها بنقلها إلى مستشفى عين الملح غير أنها توفت قبل الوصول إلى المستشفى، وفق ما أشار إليه المصدر. وتعد هذه الحادثة الأولى من نوعها على مستوى ولاية المسيلة خلال السنة الجارية وذلك رغم قيام سلطات الولاية بالتدابير اللازمة من بينها تهيئة ظروف العلاج بالمناطق النائية وفقا لمديرية الصحة و السكان.

 

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات