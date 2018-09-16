في تصريحات صادمة من وزير الدفاع الأسبق خالد نزار:

الدكتاتور صدام حسين قتل محمد الصديق بن يحيى

اتهموزير الدفاع السابق والجنرال المتقاعد، خالد نزار، الرئيس العراقي الراحل صدام حسين باغتيال أصغر مفاوض في مفاوضات إيفيان، وزير الخارجية الجزائري الراحل محمد الصديق بن يحيى، قائلا في الجزء الثاني من مذكراته التي ستصدر الشهر المقبل عن دار الشهاب إن الرئيس العراقي صدام حسين أمر بقصف الطائرة الرئاسية التي كانت تقل وزير الخارجية الجزائري والطاقم المرافق، قائلا: بن يحيى مات لأن الدكتاتور العراقي والخميني أرادا أن يستمرا في الاقتتال بينهما.

قال نزار إنه كان يرفض العديد من خطوات صدام الدكتاتورية غير المحسوبة، واصفا اياه بـهتلر خاصة أنه من أعطى الأوامر بقصف الطائرة غريمان غولفستريت 2 الرئاسية التي نقلت وزير الشؤون الخارجية محمد الصديق بن يحيى والوفد المرافق له في مهمة من أجل السلام في منطقة الخليج، حيث توفي محمد الصديق بن يحيى في 3 ماي 1982 مع ثمانية من إطارات وزارة الخارجية وصحافي وأربعة من طاقم الطائرة. وجاء في المذكرات أن لجنة التحقيق أسرعت إلى عين المكان، وكان يرأسها وزير النقل في تلك الفترة صالح �وجيل، حيث وجد التقنيون بين بقايا الطائرة شظايا صاروخ جو ـ جو أدى إلى تفجير الطائرة، مضيفا: الصاروخ يعود إلى شحنة من الصواريخ التي تم تصديرها إلى العراق من قبل السوفييت. ويؤكد نزار أن الجزائر تملك الرقم التسلسلي للصاروخ، متسائلاعن الأسباب التي أبقت هذا الملف في طي النسيان، قائلا: ما هو منطق الدولة الذي منع بن جديد من نشر نتائج التحقيق؟، حيث قدر صاحب المذكرات بأن الرئيس الجزائري وقتها، الشاذلي بن جديد، كان غير قادر على مطالبة صدام حسين بتقديم توضيحات في الموضوع أو حتى الاحتجاج عليه، في حين أكد أنهرفض أن يقدم أي دعم حين طلب التحالف الدولي من الرئيس الشاذلي بن جديد والجزائر الانضمام إلى العمليات العسكرية، حسبما جاء في مقتطف من المذكرات، وكتب: باسم الجيش الوطني الشعبي عارضت أي دعم بأي طريقة مهما كانت هذه العملية، قائلا إن الصديق بن يحيى دفع ثمن الفكر البعثي المتحكم في العراق آنذاك، حيث أورد في مذكراته أن القومية العربية لحزب البعث العراقي وممثليه في العلاقات العربية لا تقبل أن تواجه أي معارضة ولا منافسة من غيرهم، وبالمقابل كانت الوساطة الجزائرية مدعمة بملف، وكانت تدار باقتدار وكان لديها كل الفرص للنجاح، لكن -يضيف نزار- صدام لا يستسيغ الاحتكام لعربي في صراع عربي وغير عربي بالنسبة إليه، قائلا إن بن يحيى مات من أجل السلام في خدمة الشعبين الأخوين في العراق وإيران، مات لأن الدكتاتور العراقي والخميني أرادا أن يستمرا في الاقتتال بينهما.