في إشارة للألوية المحالين على التقاعد ومتابعة بعضهم قضائيا

قايد صالح: المسؤولية تكليف تقتضي الالتزام بالضوابط العسكرية والأمانة في الأداء

حمّل الفريق أحمد قايد صالح الضباط العسكريين المعزولين والذين توبع بعضهم قضائيا حسب العديد من المصادر مسؤولية تجاوزاتهم، قائلا إن المسؤولية تكليف وليست تشريف، تستوجب الالتزام بضوابط المهنة العسكرية، إذإن القيادة المسؤولة، والكلام موجه للجميع، هي فن الاستفادة من التجارب المكتسبة، وفن الاستغلال والاستعمال العقلانيوالأمثل للقدرات البشرية والمادية والاستعلامية المتوفرة، وأيضا هي فن اغتنام الفـرص المناسبة في الزمان والمكان المناسبينوفن تقـيـيم وتحليل المعطيات المتوفرة، وفن البحث عن المعطيات التطويرية والتسييرية الضروريةحتى لا يصبح الشروع في أي عمل من الأعمال، شكلا من أشكال المغامرة غير محسوبة العواقب والنتائج.

وأكد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أمام إطارات وأفراد قيادات القوات والنواحي العسكرية والوحدات الكبرى وكذا إطارات الهيئات المركزية لوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبيالحرص الشخصي الشديد الذي يوليه بصفة دائمة ومستمرة إلى الهياكل والهيئات المركزية بالنظر للدور المحوري الموكل إليهابصفتها الهيئات التي تضطلع بمهام التخطيط والتنظيم والمراقبة والتوجيه لفائدة كافة مكونات الجيش الوطني الشعبي على كل الأصعدة، مشددا علىضرورة إدراك الجميع بأن المسؤولية تكليف وليست تشريف، وهذا يتطلب أن يكون المسؤول بحاجة دائمة وماسة وغير محدودة،للمزيد من الدراية، وإلى المزيد من العلم والمعرفة وإلى المزيد من الخبرة،فالعمل العقلاني المتروي والمخلص الذي يدرك أثناءه صاحبه بأن المسؤولية ليست تشريف بل هي تكليف،ومعنى ذلك أن الإنسان المسؤول في أي موقع كان، ومهما كان مستوى المسؤولية التي يتحمل وزرها، يتعين عليه أن يتحمل نتائج أعماله بالتمام والكمال، فالمسؤولية هي اختبار دائم للإنسان هل يستطيع خلاله أن يؤدي ما عليه من مهام بكل أمانة ووفاء،وهل يستطيع خلاله أيضا أن يكون دائم الالتزام بالقوانين السارية المفعول ومراعيا لضوابط المهنة العسكرية.

وتحدّث الفريق بإسهاب عن الانجازات الكثيرة والمتعددة التي استطاع الجيش الوطني الشعبي تحقيقها في كافة المجالات،والتي تعدّ مؤشرات بارزة وجدية لذلك النجاح الذي تمت صناعته، وفقا للأهداف المنشودة وتماشيا مع صلب ومضمون الاستراتيجية المرسومةقائلا وتلكم هي النظرة الشاملة وبعيدة الأفق التي يتعين أن تؤخذ في الاعتبار ويحسب لها حسابها المستحقمع كل ّخطوة عملية من حيث الفعالية وملموسة من حيث النتائج وجدية من حيث الطموح،وأضاف قايد صالح، إن مسؤولية تدعيم هذا النّهج العملي الناجح والقويم الذي تأخذ اليوم بناصيته القيادة العليا للجيش الوطني الشعبيهي مسؤولية جسيمة موضوعة على عاتق أبناء قواتنا المسلحة بكافة فئاتهم ومستوى مسؤولياتهم القيادية والتسييرية،هذه المسؤولية التي يزداد عبؤها مع تعاظم التحديات الراهنة والمستقبلية ويزداد عبؤها أيضا مع حتمية السهر الدائم على ترسيخ معانيهاوكذا دلالاتها العميقة في الضمير الجمعي لكافة الأفراد العسكريين، ذلكم هو النّهج العملي سالف الذكر الذي بقدر ما نعتز به ونثمن النتائج المحقّقة بفضلهباعتباره أداة حاسمة في إنجاح المسار التطويري للجيش الوطني الشعبي، لاسيما في السنوات القليلة الماضيةفإننا نعتبره رصيدا فائق الأهمية من التجارب المكتسبة والخبرات المحققة تستلزم جعلها مصدرا للإلهام ومنبعا لأخذ العبر والدروس بل والاقتداء بها،ومن أجل ذلك فإننا سنبذل مستقبلا قصارى جهودنا، مسترشدين بحكمة ودعم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني بما يكفل أداء مهامنا الدّستورية بكلّ عزيمة وإصرار وكفاءة واقتدار، وفاء منا لرسالة الشهداء الأبرار وضمانا أبديا لمكسب سيادة وحرية الجزائرواستقلالها الوطني ووحدتها الشعبية والترابية.

للإشارة فقد تداولت عدة مواقع إلكترونية معلومات حول سحب أمر قاضي عسكري بالبليدة، جوازات سفر لـ 5 ضباط سامين برتبة لواء، بعدما كانت قد صدرت في حقهم قرارات منع من السفر، ويتعلق الأمر بكل من الجنرال مناد نوبة القائد السابق للدرك الوطني، سعيد باي القائد السابق للناحية العسكرية الثانية، عبد الرزاق شريف القائد السابق للناحية العسكرية الرابعة واللواء حبيب شنتوف القائد السابق للناحية العسكرية الأولى، بالإضافة إلى بوجمعة بودواو الذي كان يشغل منصب مدير الشؤون المالية في وزارة الدفاع الوطني.