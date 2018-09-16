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مسؤول الإعلام بمكتب الجيش الليبي يجدد اتهام قناة الجزيرة

حفتر يواصل التملص من تهديد الجزائر بنقل الحرب إليها

  16 سبتمبر 2018 - 18:01   قرئ 42 مرة   0 تعليق   الحدث
حفتر يواصل التملص من تهديد الجزائر بنقل الحرب إليها

يواصل ما يسمى قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر محاولات التملص من التصريحات التي هدد فيها بنقل الحرب إلى الجزائر، وجاء الدور هذه المرة على مسؤول الإعلام في مكتبه، الذي قال إن علاقة ليبيا بدول جوارها ومن بينها الشقيقة الجزائر رفيعة المستوى.

 

نقل خليفة العبيدي، مسؤول الإعلام في مكتب قائد الجيش الليبي خليفة حفتر قوله  إنه لا صحة لما أشيع عن تهديده الجزائر بنقل الحرب الليبية إلى أراضيها، وأضاف، بمقره مساء الأربعاء الماضي، في لقاء مع إنزو ميلانيزي، وزير خارجية إيطاليا، أن  علاقة ليبيا بدول جوارها ومن بينها الشقيقة الجزائر رفيعة المستوى، وأوضح المتحدث، حسب ما نشره الموقع الإلكتروني  الشرق الأوسط،عما قال إنهنقلا عن وكالة الأنباء الليبية، أن  قنوات الجزيرة القطرية، والنبأ التابعة للإخوان المسلمين التي تبث من تركيا، تحاول دس السم في العسل من خلال تشويهها حديث حفتر المتلفز فيما يتعلق بالجزائر، وذلك خلال لقائه بأعيان ومشايخ وحكماء ليبيا في الأيام الماضية، على حد تعبيره، ولفتالعبيدي إلى أن حفتر أوضح أن قوات الجيش لاحظت دخول مجموعات مسلحة إلى الأراضي الليبية عبر الحدود مع الجزائر، دون أن تتم معرفة هويتها أو تبعيتها، وأشار إلى أن حفتر أوفد أحد مساعديه إلى الجزائر قصد الاستفسار عن ماهية هذه المجموعات المسلحة، وإن كانت تابعة لحرس الحدود الجزائري، أم أنها مجموعات إرهابية، وأوضح أن الجانب الجزائري تفهم الأمر، وتعهد بمعالجة هذه المسألة، وفق ذات المصدر دائما.

ويحاول المشير خليفة حفتر من خلال تصريحات المتحدث باسم الجيش الليبي، العميد أحمد المسماري أولا، ثم مسؤول الإعلام في مكتب حفتر، إلقاء اللائمة على قطر وقناة الجزيرة، بالرغم من أن تقارير إعلامية نشرتها وسائل الاعلام سابقا تشير إلى وقوف عواصم أخرى قائد الجيش الليبي.

يشار إلى أن الناطق باسم الجيش الليبي شدد في تصريحات نشرت بعد تهديد حفتر بنقل الحرب إلى الجزائر، على دحر كل الشائعات التي تقول إنهم يهددون أمن الجزائر، موضحا إلى أنهم لن يكونوا مصدر تهديد ولا يرضون أن يكونوا كذلك حتى بالنسبة للدول الأوربية، حيث فهمت على أنها تراجع عن كلامه.

زين الدين زديغة

 

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