الرئيس بوتفليقة يقيل قائدي القوات الجوية والبرية
أحال رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كل من قائد القوات البرية اللواء أحسن طافر، وقائد القوات الجوية اللواءعبد القادر لوناس على التقاعد.
وحسب المعلومات المتوفرة فإن الرئيس بوتفليقة أحال على التقاعد اللّواء عبد القادر لوناس قائد القوات الجوية، وقام بتعيين اللواء بومعيزة حميد.
كما تمت إحالة اللواء أحسن طافر قائد القوات البرية على التقاعد وتعيين اللواء سعيد شنقريحة قائدا للقوات البرية.
حيث أن اللواء سعيد شنقريحة شغل سابقا منصب قائد الناحية العسكرية الثالثة.