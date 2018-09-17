الحصيلة ارتفعت إلى 15 لواء أُحيل على التقاعد

رئيس الجمهورية ينهي مهام 04 ألوية ويجري حركة في القيادات المركزية

مغادرة سعيد باي التراب الوطني تُعجل بإنهاء مهام مدير أمن المطار

وسّع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قائمة الألوية المُقالين من على رأس النواحي العسكرية والقيادات المركزية لوزارة الدفاع الوطني، حيث أنهى مهام 4 ألوية، ويتعلق الأمر بقائد القوات البرية اللواء حسن طافر، وأمين عام وزارة الدفاع اللواء زناخري، وقائد القوات الجوية اللواء عبد القادر الوناس، وكذا العميدبوشنتوفرميل مدير صندوق الضمان الاجتماعي العسكري. كما أجرى تغييرات على رأس المديرية العامة للعتاد بوزارة الدفاع، والمديرية العامة لدائرة الإمداد والتنظيم، في حين قالت مصادر متطابقة إن أيام العميد غالي بلقصير صارت معدودة على رأس جهاز الدرك الوطني. كما أجرى المدير العام للأمن الوطني العقيد مصطفى لهبيري تغييرا مس مسؤول الأمن بمطار هواري بومدين، بعد تمكن القائد السابق للناحية العسكرية الثانية اللواء سعيد باي من مغادرة التراب الوطني نحو فرنسا رغم أنه ممنوع من السفر في إطار التحقيقات التي يقوم بها القضاء.

أنهى رئيس الجمهورية وزير الدفاع عبد العزيز بوتفليقة مهام 15 لواء منذ تفجير قضية الكوكايين وورود أسماء العديد منهم أو من مقربيهم في فضيحة السنة، بعد إحباط محاولة إدخال 701 كغ من الكوكايين، كما عيّن اللواء اسماعيلي مصطفى قائدا للمنطقة العسكرية الثالثة، وكان يشغل سابقا نائب قائد المنطقة العسكرية الثانية،خلفاللواء سعيد شنقريحة الذي عين قائدا للقوات البرية، خلفا للواء أحسن طافر الذي أحيل على التقاعد.كما عين اللواء غريس حميد أمينا عاما لوزارة الدفاع، خلفا للواء زناخري الذي أحيل على التقاعد. وعين الرئيس اللواء بومعيزة حميد قائدا للقوات الجوية، خلفا لعبد القادر الوناس الذي أنهيت مهامه وأحيل على التقاعد. كماتم تعيين تيبودلات محمد مديرا عاما للعتاد بوزارة الدفاع، وكذلك عين عكروم علي مديرا عاما لدائرة الإمداد والتنظيم، في حينعين اللواء عزوز قائد الفرقة 40نائبا لقائد الناحية الثالثة، كما عين اللواء الحاج بلعروسي قائد الفرقة 40 نائبا لقائد الناحية الثانية، وعين العميد راينية سمير قائدا للفرقة المدرعة 40، كما أنهيت مهام العميد بوشنتوف رميل مدير صندوق الضمان الاجتماعي العسكري.

من جهته، أجرى المدير العام للأمن الوطني العقيد مصطفى لهبيري تغييرا مس مسؤول الأمن بمطار هواري بومدين، كما طالت التغييرات العديد من المسؤولين بالمطار، وجاءت هذه التغييرات بعد تمكن القائد السابق للناحية العسكرية الثانية اللواء سعيد باي من مغادرة التراب الوطني نحو فرنسا، رغم أن سعيد باي ممنوع من السفر في إطار التحقيقات التي يقوم بها القضاء. وتأتي هذه التغييرات بعد إقالة اللواء عبد الغني هامل من منصبه كرئيس مدير عام للأمن الوطني، وإقالة اللواء مناد نوبة من رأس قيادة الدرك الوطني وتنصيب العميد غالي بلقصير على رأس الجهاز والذي أكدت مصادر متطابقة أن أيامه صارت معدودة على رأس قيادة الشراقة. كما أقيل مدير الشؤون المالية بالوزارة الجنرال بوجمعة بودواور، وواجه مدير الموارد البشرية بوزارة الدفاع الوطني مقداد بن زيان مصيرا مشابها بعد سنوات عن شغل المنصب. وأجرى الرئيس تغييرات مست بالخصوص قادة أركان النواحي العسكرية التي تتبع مباشرة قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي، من خلال إنهاء مهام قائد الناحية العسكرية الأولى اللواء حبيب شنتوف وتعويضه باللواء علي سيدان قائد الأكاديمية العسكرية لشرشال، كما أنهى أيضا رئيس الجمهورية مهام قائد الناحية العسكرية الثانية السعيد باي وخلفه قائد الناحية العسكرية السادسة بتمنراست مفتاح صواب. كما أنهى الرئيس بوتفليقة مهام اللواء محمد تيرش المدعو لخضر كمدير لأمن الجيش، بالإضافة إلى إنهاء مهام المراقب العام للجيش اللواء بومدين بن عتو، كما أنهيت مهام اللواء حاجي زرهوني كمدير مركزي للمعتمدية، وتعيينه في منصب مراقب عام للجيش. ثم جاء الدور على قائد الناحية العسكرية الرابعة عبد الرزاق شريف، وكذلك الأمر مع قائد الناحية العسكرية الثالثة اللواء السعيد شنقريحة الذي تشير أخبار إلى تعيينه قائدا للقوات البرية خلفا للواء احسن طافر الذي أنهيت مهامه أمس. ولم تطل التغييرات سوى قائد الناحية العسكرية الخامسة اللواء عمار عثامنية الذي ما زال في منصبه منذ عام 2015.