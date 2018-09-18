أثناء اجتماعه بالمفتشين الجهويين للشرطة

لهبيري يحث على تجسيد مبدأ الشرطة في خدمة المواطن

وجه العقيد مصطفى لهبيري المدير العام للأمن الوطني توجيهات صارمة للمفتشين الجهويين للشرطة، تنص على ضرورة التكفل بالانشغالات الأمنية للمواطن على أحسن صورة، وفق ما تفتضيه قوانين الجمهورية، مع الاعتماد على العمل التوعوي والتحسيسي.

ألح لهبيري خلال اجتماع أمس، المنعقد بمقر المديرية العامة للأمن الوطني مع المفتشين الجهويين للشرطة لناحية الوسط، ناحية الشرق، ناحية الغرب، ناحية الجنوب الغربي، ناحية الجنوب الشرقي وناحية الجنوب، على ضرورة التكفل الأمثل بالانشغالات الاجتماعية والمهنية لمنتسبي الجهاز، لضمان تقديم خدمة نوعية تستجيب لتطلعات المواطن والوطن، حيث تعتمد الاستراتيجية الجديدة التي ينتهجها المدير العام للأمن الوطني على رؤية توجيهية تنطلق من القاعدة إلى القمة، حيث كانلهبيريقد قام بعدة زيارات فجائية للمصالح العملياتية منذ توليه قيادة الأمن الوطني، إضافة إلى اللقاءات الدورية مع منتسبي الجهاز من مختلف الرتب، على غرار تلك التي عقدها نهاية الأسبوع الفارط مع منتسبي أمن ولاية الجزائر، حيث يحث دوما على مواصلة الجهود في سبيل أمن الوطن والمواطن وحماية الممتلكات وتكثيف التنسيق والتعاون مع الشركاء، على غرار القضاء، الجيش الوطني الشعبي، الدرك الوطني، الحماية المدنية، الجمارك وكل الفاعلين من المجتمع المدني خدمة للوطن والمواطن.

كما أكد لهبيري أنه يتابع الأحداث ويحث العناصر الأمنية على الانتشار الميداني والآني عبر كل الميادين، على غرار تعليماته الأخيرة المتعلقة بوباء الكوليرا والتي كان قد وجهها للفرق الشرطية المداومة بالمستشفيات لمتابعة التبليغ عن أي إصابة مسجلة للكوليرا، حيث وجه العقيد في برقية مستعجلة إلى مختلف مديريات الأمن الولائية تعليمات تفيد بضرورة متابعة المستشفيات وكذا التبليغ عن أي إصابة مسجلة لوباء الكوليرا، حيث كانت هذه المتابعة من خلالالفرق الشرطية المداومة والمتوزعة على مستوى كافة المراكز الاستشفائية بعدما خضعت إلى دورات تكوينية أشرف عليها مسؤولون من المديرية العامة للأمن الوطني من أجل تعلم كيفيات التعامل مع الوافدين على مستوى المصالح الاستشفائية وكذا التعامل مع الوضعيات الفجائية والتدخل في الحالات المستعجلة التي تستدعي دخول المستشفيات في حال طوارئ، على غرار الأوضاع التي طبعت العديد من المراكز الاستشفائية خلال تلك الأيام إثر انتشار وباء الكوليرا، الذي أحدث هلعا وسط المواطنين، الأمر الذي دفع بالمدير العام للأمن الوطني إلى تكليف كافة المديريات الأمنية الولائية بمتابعة المستشفيات وكذا رصد الحالات التي يشتبه بأنها حاملة للوباء، لأن أعوان الشرطة المناوبين بالمراكز الاستشفائية كانوا قد خضعوا للدورات المذكورة سالفا بموجب اتفاقية تم التوقيع عليها بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية، وبفضلها تعلم الأعوان كيفية التعامل مع المواطنين المصابين.