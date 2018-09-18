دعا إلى رفع مستوى تبادلاتهما التجارية

مساهل يجدد حرص الجزائر على الرقي بالشراكة مع الإمارات

جدّد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل حرص الجزائر على إضفاء فعالية أكبر علىالعمل المشترك الذي يجمعها بالإمارات العربية المتحدة حتى يكون في مستوىجودة العلاقات الثنائية التي تجمع بين الطرفين.

أكد مساهل خلال إشرافه على افتتاح أشغال اللجنة المشتركة الجزائرية-الإمارتية في طبعتها الـ14، رفقة وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، الإرادة المشتركة لقائدي البلدين في تدعيم العلاقات الثنائيةوإعطائها دفعا جديدا والارتقاء بها إلى أعلى المراتب.

من هذا المنطلق، يشكل اجتماع هذه اللجنة فرصة مواتية، ستسمح بإجراء تقييمشامل ودقيق لمسار التعاون والوقوف على حصيلة التوصيات التي صدرت عن اجتماعها الأخير سنة 2016، يقول مساهل.

كما سيعكف الطرفان في الإطار ذاته على النظر في الأسباب التي حالت دون تنفيذبعض هذه التوصيات، بالإضافة إلى دراسة فتح آفاق جديدة لهذا التعاون، يضيف رئيسالدبلوماسية الجزائرية الذي أعرب عن ارتياحه لـجودة العلاقات بين الجزائر والإمارات، والتي يتطلع الجانبان إلى تنويعها حتى تشمل شتى القطاعات، مع تعزيز التعاون القائم بخطوات عملية تسمح باستغلال الفرص المتاحة والإمكاناتالمتوفرة المساعدة على رفع حجم التعاون الاقتصادي بينهما.

وحسب مساهل، فإن هذه الأهداف المسطرة تجد أرضية خصبة لها ترتكز علىالروابط الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين، والتي تتجلى بوضوح في الالتئام المنتظم للجنة المشتركة على أعلى المستويات، إلى جانب تسجيل عدةمشاريع ضخمة في مجالات المالية والصناعة والسياحة،

بغية الدفع بشكل أفضل بهذا المسار إلى الأمام. ودعا وزير الشؤون الخارجية إلى العمل على عقد الدورة الأولى لمجلس رجال الأعمال الجزائري-الإماراتي الذي سّيمكن -دون شك- من تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المباشرة بين رجال الأعمال في البلدين والتعرف عن كثب على الفرص الاستثمارية المتوفرة لديهما، إلى جانب رفع مستوى تبادلاتهما التجارية إلى مستوى متانةعلاقتهما الثنائية.

في السياق، يحرص الجانب الجزائري على أن يضم الوفد الخاص به خبراء من مختلف القطاعات الوزارية التي قطعت بمعية نظيرتها الإماراتية أشواطامتقدمة في مسار التعاون، على رأسها المالية والصناعة والأشغال العمومية والاتصالات السلكية واللاسلكية، علاوة على السياحة والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية والبيئة وغيرها، حيث من المنتظر أن يترجم كل ذلكبعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي سيتمخض عنها الاجتماع الذي ستختتم أشغاله مساء اليوم.

في السياق نفسه، أكد مساهل أن من الضروري أن توجه الدورة الحالية للخروج بمقترحات عملية للتعاون قابلة للتجسيد على المدى القريب ضمن برنامج زمني يتضمن مختلف الأنشطة والفعاليات المدرجة في هذا الإطار، من أجل إضفاء فعالية أكبر على العمل الثنائي المشترك.