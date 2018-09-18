بعد أيام عن إعلان ماكرون تحرير الأرشيف الفرنسي المتعلق بحالات الاختفاء

الكشف عن المعلومات الشخصية لـ 1000 مختف قسرا خلال حرب الجزائر

علي بومنجل ألقي من الطابق السادس لمركز التعذيب بالأبيار

ما زال اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقتل السلطات الاستعمارية المناضل الشيوعي الفرنسي المدافع عن استقلال الجزائر موريس أودان عام 1957 عن سن 25 عاما وإعلانه تحرير الأرشيف الفرنسي المتعلق بحالات الاختفاء، يصنع الحدث، حيث قالت جريدة لاكروا الفرنسية إن مؤرخي جمعية التاريخ الاستعماري وما بعد الاستعماري نشروا نهاية الأسبوع ملفا رسميا عن ألف مفقود خلال معركة الجزائر، مثل موريس، على موقع 1000autres.org.

قالت الصحيفة إن الملف السري تم الكشف عنهحول مفقودي حرب الجزائر بعنوان موريس أودان بالآلاف، حيث نشر مؤرخو جمعية التاريخ الاستعماري وما بعد الاستعماري أسماء 1000 مفقود آخر تم تعذيبهم حتى الموت أيضا على يد الاستعمار الفرنسي، كما حصل للناشط الشيوعي الشاب وأستاذ الرياضيات في جامعة الجزائر موريس أودان خلال معركة الجزائر عام 1957، وتتضمن المعلوماتأسماء كل مفقود في حرب الجزائر، تاريخ ميلاده وعنوانه ومهنته وتاريخ ومكان اعتقاله، على غرار المحامي والمناضل السياسي علي بومنجل الذي التحق بجبهة التحرير الوطني سنة 1955، قبل أن يتم اعتقاله يوم 9 فيفري 1957، حيث تم تعذيبه ثم قتله يوم 23 مارس بأمر الرائد بول اساريس برميه من الطابق السادس ببناية لإحدى مراكز التعذيب الواقعة بالأبيار، بعدما ظلت هذه الوثائق محفوظة تحت شعار سري للغاية في الأرشيف الفرنسي على مدى أكثر من ستين عاما بعد أن تم إعدادها سنة 1957.

ويعلق الجزائريون أملا كبيرا على اعتذار رسمي فرنسي عن استعمار دام 132 سنة للجزائريين، بعدما اقتصر الخميس الماضي على المناضل الشيوعي الفرنسي المدافع عن استقلال الجزائر موريس أودان الذي اختفى عام 1957 عن سن 25 عاما، خاصة أن ماكرون أطلق إشارات عن احتمال المبادرة بخطوات مماثلة تجاه حوادث أخرى مؤلمة خلال الثورة التحريرية، قائلا إن من المهم أن تعرف هذه القصة وأن ينظر إليها بشجاعة وجلاء، هذا مهم من أجل طمأنينة وصفاء نفس أولئك الذين سببت لهم الألم في الجزائر وفي فرنسا على حد سواء. كما وعد الرئيس الفرنسي بـفتح الأرشيف المتعلق بقضايا اختفاء مدنيين وعسكريين من فرنسيين وجزائريين خلال سنوات الثورة، وهو الوعد الذي طال انتظاره، وكذا إلحاح السلطات الجزائرية على استرجاع كامل أرشيف الفترة الاستعمارية وجماجم المقاومين، حيث لم يفوّت المناسبة ووعد في رسالة الصفح بفتح كل القضايا المتعلّقة بالاختفاء القسري إبّان استعمار الجزائر، ويندرج هذا الوعد ضمن مسار حمل تفاؤلا للجزائريين، فقد سبق لحكومة بلادهم أن أكدت تلقيها وعدا باستعداد الفرنسيين لتقديم نسخة عن أرشيف الفترة الاستعمارية، وهو أمر إن تم فسيفتح المجال لتبيّن مصير ملايين من المفقودين الجزائريين، وسيثير اهتمام مستعمرات فرنسية سابقة لتضغط بدورها على قصر الإليزي. وينتظر أن يكون الفتح الفعلي لملفات الاختفاء ثاني خطوة بعدما صادقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة في مجلس الشيوخ الفرنسي على تعديل يقر الحق في التعويض عن الضحايا غير الفرنسيين في حرب الجزائر.