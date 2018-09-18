قال إنّ وعد ماكرون حول فتح الأرشيف غامض... أوليفيه لوكور غراندميزون:

سنطالب فرنسا بالاعتراف بمجازر 17 أكتوبر كجريمة دولة

أكد الجامعي الفرنسي، أوليفيه لوكور غراندميزون، أن التنسيقية لأجل الاعتراف بمجازر 17 أكتوبر بباريس وبضاحيتها، ستجتمع بجسر سان ميشال من أجل المطالبة بالاعتراف بهذه الجريمة كجريمة دولة، وكذا بفتح كل وثائق الأرشيف، مضيفا أن تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول قضية موريس أودان يُعد خطوة كبيرة، معتبرا أن تصريح ماكرون لم يرق إلى ما كان منتظرا، واصفا الوعد الذي قطعه ماكرون حول فتح الأرشيف بالغامض.

أوضح الجامعي الفرنسي في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، بعد مضي أيام عن تصريح الرئيس الفرنسي، أنه إذا كان تصريح ماكرون بخصوص توقيف موريس أودان وتعذيبه واختفائه يُعد خطوة كبيرة بالنسبة لعائلته ولكل أولئك الذين سعوا منذ هذا الحدث إلى أن تعترف السلطات العليا للدولة أخيرا بالجريمة المقترفة آنذاك، فإنه يجب القيام بالكثير حتى توصف مجمل الجرائم الاستعمارية كما يتطلب الأمر.

غير أنه اعتبر أن تصريح الرئيس الفرنسي ومستشاريه لم يرق إلى ما كان منتظرا، مذكرا أنه خلال تنقله إلى الجزائر العاصمة بصفته مترشحا للانتخابات الرئاسية، قد صرح بأن الاستعمار كان جريمة ضد الإنسانية، لكنه تحفظ بخصوص تجديد أقواله في هذه المناسبة، في حين أن الأفعال المذكورة تشبه لحد كبير هذا النوع من الوصف.

وأكد الجامعي الفرنسي أن هذا الوصف لم يستخدم بغية احترام مشاعر العسكر واليمين واليمين المتطرف، ومن دون شك مشاعر جزء من منتخبيه كذلك، تجنبا للإجراءات القضائية، حيث إنه يتناسب تماما مع ممارسات الجيش الفرنسي خلال حرب الجزائر ومع الجرائم المقترفة سابقا بداية من 8 ماي 1945 بسطيف وقالمة وخراطة، وبعدها في الهند الصينية وبمدغشقر في 1947 وجرائم 17 أكتوبر 1961 بباريس، مشيرا إلى أن تصريح الرئيس ماكرون لن يرضي من هذا المنظور أولئك الذين يشترطون، أحيانا منذ عقود، اعتراف السلطات العليا للدولة بهذه الجرائم.

يوجب الاعتراف بمجازر 17 أكتوبر كجريمة دولة

بخصوص الوعد الذي قطعه الرئيس ماكرون القاضي بفتح الأرشيف، يرى الأستاذ الجامعي أن تصريحه في هذا الشأن يعد غامضا.

وأضاف المتحدث أن هذا الأمر يتعلق سوى بقضية أودان، حينئذ يعد حصريا بشكل فريد، أي أنه يخص حرب الجزائر، ومنه يعد الإجراء، بوجه آخر أكثر أهمية، ويظل هذا الاطلاع على الأرشيف بمثابة عمل إداري.

وأبرز في هذا الصدد أنه في أقل من شهر ستجتمع التنسيقية من أجل الاعتراف بمجازر 17 أكتوبر بباريس وبضاحيتها ككل سنة، بجسر سان ميشال من أجل المطالبة بالاعتراف بهذه الجريمة، كجريمة دولة وكذا بفتح كل وثائق الأرشيف.

وخلص الجامعي إلى القول إن الرئيس الفرنسي يعطي الانطباع بأنه مستعد لتصفية حسابات الماضي الاستعماري لفرنسا في الجزائر، وإن كان الأمر كذلك فليثبته من خلال تصريح دقيق ومفصل حول ما جرى بباريس وضاحيتها، حيث تم أيضا استخدام الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاختفاءات القسرية منطرف رجال شرطة وحركى تصرفوا بناء على أوامر من محافظالشرطة آنذاك موريسبابون.