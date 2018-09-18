شريط الاخبار
الكشف عن المعلومات الشخصية لـ 1000 مختف قسرا خلال حرب الجزائر الأنظار تتجه نحو اجتماع الجزائر...وبرميل النفط في حدود الـ 80 دولارا الإمارات تستهدف السوق الجزائرية كبوابة للتصدير نحو إفريقيا وأوروبا باستثمارات جديدة بن غبريت تدعو وزارة السكن والولاة إلى تفادي الترحيل بعد انطلاق الموسم الدراسي وزارة الفلاحة تؤكد وفرة البطاطا بزرع 27 ألفا من أصل 60 ألف هكتار الجزائر ستحقق اكتفاءها الذاتي من الشعير بعد سنتين! 100 مليار سنتيم تعويضات العطل المرضية سنة 2017 نفطال تفتح تحقيقا حول انفجار أنبوب لنقل الغاز ببن طلحة ضرورة الاستغلال الأمثل والعقلاني لقدرات الجيش لتحقيق المردودية المرجوة ولد قابلية يهاجم جماعة ياسف سعدي ويتحدث عن تصفية عبان رمضان الجيش يعثر على 80 كلغ من المواد الكيماوية المستعملة في صناعة المتفجرات الجامعة الصيفية لـ أفسيو من 5 إلى 7 أكتوبر بفندق الغزال الذهبي حسبلاوي يؤكّد أن مجّانية العلاج مكسب أساسي لا رجعة فيه دمج اللّغة العربية في التقنيات الحديثة سنطالب فرنسا بالاعتراف بمجازر 17 أكتوبر كجريمة دولة 6 ألاف طالب جديد يلتحق بجامعة الجزائر 2 صاحب وكالة سياحية ينصب على مرضى يأملون في العلاج خارج الوطن أوجيتيا والأفلان يطلقان الحملة الإعلامية للعهدة الخامسة نغزة: بروتوكول اتفاق لتحسين مناخ الأعمال بالمنطقة المتوسطة بالصور : جثمان أيقونة الأغنية القبائلية العصرية، جمال علام، يحل ببجاية رئيس الجمهورية ينهي مهام 04 ألوية ويجري حركة في القيادات المركزية اجتماع أوبك بالجزائر منعرج هام لضمان توازن سوق النفط بنك بدر يرفع نسبة القروض الممنوحة للفلاحين إلى 30 % المشاكل الإدارية تقود رموز الكرة الجزائرية إلى الهاوية حسبلاوي ينفي اشتراط بطاقة الشفاء لتقديم العلاج في المستشفيات ارتفاع إنتاج القمح الصلب بـ 30 مليون قنطار إجراءات وقائية لتفادي انتشار الملاريا مرسوم رئاسي سيصدر لتحديد قائمة المهن الشاقة منخرطو تعاضدية الأشغال العمومية يطالبون بتدخل الحكومة وزارة الصحة تعلن عن تدابير وقائية لتفادي التسممات الغذائية وزارة السكن تنفي إسقاط شرط الترتيب التسلسلي للحصول على سكنات عدل حجار يقضي على آمال المقيمين وينفي تنظيم دورة استدراكية لهبيري يحث على تجسيد مبدأ الشرطة في خدمة المواطن انطلاق موسم العمرة 1440 دون الجزائريين مير باب الوادي السابق متهم بقذف الناطق الرسمي لـ الأرندي لقاء ثلاثي مرتقب بين ولد عباس، سيدي السعيد وحداد الحكومة تبحث عن أسواق خارجية للفلين الجزائري ورفع عراقيل التصدير مساهل يجدد حرص الجزائر على الرقي بالشراكة مع الإمارات قايد صالح: المسؤولية تكليف تقتضي الالتزام بالضوابط العسكرية والأمانة في الأداء عمال مركب الحجار يطالبون بحل النقابة وتجديد فروعها
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. سنطالب فرنسا بالاعتراف بمجازر 17 أكتوبر كجريمة دولة

قال إنّ وعد ماكرون حول فتح الأرشيف غامض... أوليفيه لوكور غراندميزون:

سنطالب فرنسا بالاعتراف بمجازر 17 أكتوبر كجريمة دولة

  18 سبتمبر 2018 - 21:18   قرئ 183 مرة   0 تعليق   الحدث
سنطالب فرنسا بالاعتراف بمجازر 17 أكتوبر كجريمة دولة

أكد الجامعي الفرنسي، أوليفيه لوكور غراندميزون، أن التنسيقية لأجل الاعتراف بمجازر 17 أكتوبر بباريس وبضاحيتها، ستجتمع بجسر سان ميشال من أجل المطالبة بالاعتراف بهذه الجريمة كجريمة دولة، وكذا بفتح كل وثائق الأرشيف، مضيفا أن تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول قضية موريس أودان يُعد خطوة كبيرة، معتبرا أن تصريح ماكرون لم يرق إلى ما كان منتظرا، واصفا الوعد الذي قطعه ماكرون حول فتح الأرشيف بالغامض.

 

أوضح الجامعي الفرنسي في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، بعد مضي أيام عن تصريح الرئيس الفرنسي، أنه إذا كان تصريح ماكرون بخصوص توقيف موريس أودان وتعذيبه واختفائه يُعد خطوة كبيرة بالنسبة لعائلته ولكل أولئك الذين سعوا منذ هذا الحدث إلى أن تعترف السلطات العليا للدولة أخيرا بالجريمة المقترفة آنذاك، فإنه يجب القيام بالكثير حتى توصف مجمل الجرائم الاستعمارية كما  يتطلب الأمر.

غير أنه اعتبر أن تصريح الرئيس الفرنسي ومستشاريه لم يرق إلى ما كان منتظرا، مذكرا أنه خلال تنقله إلى الجزائر العاصمة بصفته مترشحا للانتخابات الرئاسية، قد صرح بأن الاستعمار كان  جريمة ضد الإنسانية، لكنه تحفظ بخصوص تجديد أقواله في هذه المناسبة، في حين أن الأفعال المذكورة تشبه لحد كبير هذا النوع من الوصف.

وأكد الجامعي الفرنسي أن هذا الوصف لم يستخدم بغية احترام مشاعر العسكر واليمين واليمين المتطرف، ومن دون شك مشاعر جزء من منتخبيه كذلك، تجنبا للإجراءات القضائية، حيث إنه يتناسب تماما مع ممارسات الجيش الفرنسي خلال حرب الجزائر ومع الجرائم المقترفة سابقا بداية من 8 ماي 1945 بسطيف وقالمة وخراطة، وبعدها في الهند الصينية وبمدغشقر في 1947 وجرائم 17 أكتوبر 1961 بباريس، مشيرا إلى أن  تصريح الرئيس ماكرون لن يرضي من هذا المنظور أولئك الذين يشترطون، أحيانا منذ عقود، اعتراف السلطات العليا للدولة بهذه الجرائم.

يوجب الاعتراف بمجازر 17 أكتوبر كجريمة دولة

بخصوص الوعد الذي قطعه الرئيس ماكرون القاضي بفتح الأرشيف، يرى الأستاذ الجامعي أن تصريحه في هذا الشأن يعد غامضا.

وأضاف المتحدث أن  هذا الأمر يتعلق سوى بقضية أودان، حينئذ يعد حصريا بشكل فريد، أي أنه يخص حرب الجزائر، ومنه يعد الإجراء، بوجه آخر أكثر أهمية، ويظل هذا الاطلاع على الأرشيف بمثابة عمل إداري.

وأبرز في هذا الصدد أنه في أقل من شهر ستجتمع التنسيقية من أجل الاعتراف بمجازر 17 أكتوبر بباريس وبضاحيتها ككل سنة، بجسر سان ميشال من أجل  المطالبة بالاعتراف بهذه الجريمة، كجريمة دولة وكذا بفتح كل وثائق الأرشيف.

وخلص الجامعي إلى القول إن  الرئيس الفرنسي يعطي الانطباع بأنه مستعد لتصفية حسابات الماضي الاستعماري لفرنسا في الجزائر، وإن كان الأمر كذلك فليثبته من خلال تصريح دقيق ومفصل حول ما جرى بباريس وضاحيتها، حيث تم أيضا استخدام الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاختفاءات القسرية منطرف رجال شرطة وحركى تصرفوا بناء على أوامر من محافظالشرطة آنذاك موريسبابون.

بوعلام حمدوش

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات