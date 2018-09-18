إثر تدمير ستة مخابئ للإرهابين بالبويرة وسكيكدة وأم البواقي

الجيش يعثر على 80 كلغ من المواد الكيماوية المستعملة في صناعة المتفجرات

عثرت مفارز للجيش الوطني الشعبي على 80 كيلوغراما من المواد الكيميائية التي تستعمل في صناعة المتفجرات، بستة مخابئ للإرهابيين بكل من البويرة وسكيكدة وأم البواقي، في أقاليم الناحيتين العسكريتين الأولى والخامسة، لتكون بذلك قد أحبطت عمليات محتملة لبقايا الإرهابيين باستعمال المتفجرات.

أبرز بيان لوزارة الدفاع الوطني، أمس، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي قامت بعمليات بحث وتمشيط متفرقة بكل من البويرة وسكيكدة وأم البواقي في إقليم الناحيتين العسكريتين الأولى والخامسة، يوم 17 سبتمبر 2018، أسفرت عن كشف قنبلتين تقليديتي الصنع وستة مخابئ للإرهابيين تحوي 80 كيلوغراما من المواد الكيميائية التي تدخل في إعداد المتفجرات، بالإضافة إلى مواد غذائية وألبسة وأدوية وأغراض مختلفة.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بكل من تلمسان في إقليم الناحية العسكرية الثانية وبجاية في الناحية الخامسة، ثلاثة تجار مخدرات بحوزتهم 31.4 كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما ضبطت مفارز أخرى بكل من عين قزام وبرج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة ثلاثة منقبين عن الذهب وحجزت مركبة رباعية الدفع ومولدين كهربائيين، إضافة إلى ثلاث مطارق ضغط وجهاز اتصال عبر الأقمار الاصطناعية، في حين تم حجز 11425 وحدة من مادة التبغ بالوادي في إقليم الناحية العسكرية الرابعة وتلمسان بالناحية الثانية، حسب المصدر ذاته.

أما في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية، أحبط حرس السواحل بالقالة في إقليم الناحية العسكرية الخامسة محاولة هجرة غير شرعية لستة أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع، في حين تم توقيف 56 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وغرداية، يضيف بيان وزارة الدفاع الوطني.

يشار إلى أن مفارز الجيش الوطني الشعبي قد عثرت في عمليات سابقة على كميات من المواد الكيميائية التي تستعمل في صناعة المتفجرات في عدة مناطق، لتحبط بذلك مخططات محتملة من بقايا الجماعات الإرهابية لاستعمال المتفجرات.