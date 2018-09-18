قايد صالح نصب اليوم الأمين العام الجديد للقوات الجوية ويؤكد:

ضرورة الاستغلال الأمثل والعقلاني لقدرات الجيش لتحقيق المردودية المرجوة

شدد نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح العمل على ضرورة الاستغلال الأمثل والعقلاني لكل القدرات المتوفرة، ودعا إلى تركيز الاهتمام على الاستثمار الأوفى للتجارب والخبرات المكتسبة من أجل تحقيق المردودية التي يسعى جيشنا الوطني الشعبي إلى تحقيقها فعليا وميدانيا بكل إخلاص. حيث نصب الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وينصب اليوم الأمين العام الجديد للقوات الجوية.

أشرف الفريق أحمد قايد صالح على التنصيب الرسمي للواء عبد الحميد غريس أمينا عاما لوزارة الدفاع الوطني، خلفا للواء محمد زناخري الذي أحيل على التقاعد، حيثأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه باسم فخامة السيد رئيس الجمهورية،القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 سبتمبر 2018، أشرف الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بمقر وزارة الدفاع الوطني على التنصيب الرسمي للواء عبد الحميد غريس، أمينا عاما لوزارة الدفاع الوطني خلفا للواء محمد زناخري، الذي أحيل على التقاعد، قائلا باسم فخامة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 سبتمبر 2018، أنصب رسميا في هذا اليوم أمينا عاما لوزارة الدفاع الوطني، اللواء عبدالحميد غريس خلفا للواء محمد زناخري، كما أثنى على الجهود التي بذلها اللواء محمد زناخري طوال مساره المهني في صفوف الجيش الوطني الشعبي، متمنيا له حياة أسرية سعيدة، كما طلب من الأمين العام الجديد، اللواء عبد الحميد غريس العمل علىالاستغلال الأمثل والعقلاني لكل القدرات المتوفرة، وتركيز الاهتمام على الاستثمار الأوفى للتجارب والخبرات المكتسبة من أجل تحقيق المردودية التي يسعى جيشنا الوطني الشعبي إلى تحقيقها فعليا وميدانيا وبكل إخلاص،بعدها صادق الفريق على محضر تسليم السلطة بين الأمين العام السابق والأمين العام الجديد لوزارة الدفاع الوطني.

في سياق متصل، يشرف اليوم الفريق أحمد قايد صالح على مراسم تنصيب اللواء حميد بومعيزة قائدا للقوات الجوية،خلفا للواء عبد القادر الوناس الذي أحيل على التقاعد.وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، سيقوم قايد صالح بزيارة عمل إلى قيادة القوات الجوية.