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كتابة الدولة الأمريكية..الجزائر تضيق الخناق على الارهاب

  21 سبتمبر 2018 - 11:03   قرئ 95 مرة   0 تعليق   الحدث
كتابة الدولة الأمريكية..الجزائر تضيق الخناق على الارهاب

أكدت كتابة الدولة الأمريكية أن الجزائر عززت في 2017 من تأمين حدودها لتبقي بذلك على الضغط على الجماعات الإرهابية الناشطة بالمنطقة مشيرة إلى " التجند القوي" من أجل السلم والأمن الإقليميين.

ففي تقرير لسنة 2017 حول الإرهاب في العالم نشر بواشنطن, أوضحت كتابة الدولة أن " الجزائر تواصل جهودها المعتبرة للوقاية من النشاط الإرهابي داخل حدودها" .

وأكد التقرير الذي عرضه المنسق المكلف بمكافحة الإرهاب على مستوى كتابة الدولة، السفير ناثان ساليس، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية أن الأرقام الخاصة بحصيلة مكافحة الإرهاب التي ينشرها الجيش الجزائري " تشير إلى "الإبقاء" على الضغط المستمر على الجماعات الإرهابية".

وكشف التقرير، استنادا إلى ملاحظات المحللين المختصين بالقضايا الأمنية، أن القوات المسلحة الجزائرية توصلت الى القضاء على هذه الجماعات المتطرفة فارضة نفسها كحصن ضد الإرهاب بالمنطقة.

كما أضاف التقرير إلى أن "تأمين الحدود بقي يشكل أولوية" للوقاية من دخول إرهابيين قادمين من بلدان مجاورة، مشيرا في هذا الصدد الى الأعمال المنسقة بين الجمارك الجزائرية والتونسية على طول الحدود المشتركة وانتشار جنود إضافيين على الحدود مع ليبيا وتدعيم المراقبة على الحدود الغربية واللجوء المتزايد للتكنولوجيات الحديثة في مجال الرقابة الجوية. 

وحسب نفس الوثيقة فان جميع المراكز الحدودية تستفيد من قواعد معطيات الانتربول.  

وبالرغم من أن الجزائر ليست عضوا في الائتلاف العالمي لمحاربة الجماعة الإرهابية داعش، فلقد دعمت بشكل حثيث سنة 2017 الجهود الرامية لمكافحته، من خلال برامج تعزيز قدرات الدول المجاورة و توليها مناصفة رئاسة مجموعة العمل الخاصة ببناء قدرات مكافحة الإرهاب في غرب إفريقيا. 

وفي تسليطه الضوء على العمل الذي تخوضه القوات المسلحة ومختلف مصالح الأمن في مجالات مكافحة التجسس والتحقيقات و تأمين الحدود وكذا الاستجابة   للأزمات، يشير نفس التقرير إلى أن وزارة الدفاع الوطني " نشرت تقارير في الوقت المناسب" بشأن ضبط الأسلحة والمخدرات وكذا عمليات القضاء على الإرهابيين. 

و في 2017 , أبقت  الحكومة الجزائرية على سياسة  صارمة ترفض تقديم كل تنازل  للجماعات التي تحتجز رهائن ,بحسب الوثيقة.  

 

وتشير كتابة الدولة التي يرأسها ماك بومبيو أنه على الصعيد الدبلوماسي، ظلت الجزائر " ملتزمة بقوة لصالح السلم والأمن الإقليميين".

 

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