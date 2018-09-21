وفاة 12 شخصا خلال أسبوع

توفي 12 شخصا وجرح 314 آخرون في 274 حادث مرور على مستوى المناطق الحضرية وذلك خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 17 من الشهر الجاري حسب ما أفاد به أمس بيان للمديرية العامة للأمن الوطني

وأوضح ذات المصدر أنه بالمقارنة مع الإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي فقد سجل انخفاضا في عدد الوفيات بــ 8 حالات وكذلك في عدد الجرحى بـ 31 جريحا وفي عدد الحوادث بـ 26 حادثا

وترجع اسباب هذه الحوادث بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسب 98 بالمائة جراء عدم احترام مسافة الأمان والإفراط في السرعة الارهاق إضافة إلى العوامل الأخرى المرتبطة بالمركبة والمحيط

ودعت المديرية العامة للامن الوطني مستعملي الطريق العام إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة لاسيما في ظل التقلبات الجوية التي تعرفها بعض ولايات الوطن مع ضرورة احترام قانون المرور والسرعة المحددة والمراقبة الدورية للمركبة