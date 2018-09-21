اجراءات استعجالية بعد فياضات قسنطينة

أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، السطات المحلية لقسنطينة بفتح معبر المياه وتكليف مدير الري بتنقية واد زياد وازالة الاتربة والقاذورات، حيث قال الوزير نورد الدين بدوي على صفحته الرسمية بموقع التفاعل الاجتماعي "فايسبوك"، إنه بعد المعاينة الميدانية لأضرار فيضانات قسنطينة وأسبابها، عقد مساء أمس، اجتماع طارئ من قبل اللجنة الوزارية المشتركة، بحضور كل من المندوب الوطني للمخاطر الكبرى، الأمين العام لوزارة الموارد المائية، والسلطات المحلية، على رأسها والي الولاية، بغرض متابعة مخلفات الاضطراب الجوي الذي مس يوم أول أمس بلدية حامة بوزيان، تم اتخاذ جملة من الإجراءات الاستعجالية، تمثلت إضافة إلى ما سبق ذكره في إنجاز حواف الطرقات وتكليف مدير الأشغال العمومية بتحضير البطاقة التقنية بشكل استعجال ، وكذا تكليف محافظ الغابات بمباشرة عملية تشجير بمنطقة الانزلاق بمرتفعات الكانتولي وتطهير الغابة المتواجدة بالمنطقة .