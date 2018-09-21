انطلاق موسم التكوين المهني الأحد المقبل

سينطلق يوم الأحد المقبل موسم التكوين والتعليم المهنيين 2018-2019، دورة سبتمبر، بتوفير ما يقارب 1.300 مؤسسة تكوينية عبر التراب الوطني وإدراج 440 تخصص في البرامج البيداغوجية.

وفي هذا السياق سخر قطاع التكوين والتعليم المهنيين حسب ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية كل الوسائل المادية والبشرية الضرورية لهذا الدخول بتوفير 1.295 مؤسسة تكوينية عبر التراب الوطني، بفتح 40 مؤسسة جديدة منها 13 معهد و24 مركز للتكوين المهني و3 معاهد للتعليم المهني وكذا إدراج 440 تخصص في البرامج البيداغوجية.