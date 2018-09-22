توقيف 23 مناصرا لفريق شباب بلوزداد بتيزي وزو

تمكنت مصالح امن ولاية تيزي وزو، في إطار تأمين المباراة التي جمعت فريق شبيبة القبائل ونظيره شباب بلوزداد بتاريخ 21 سبتمبر 2018 على مستوى ملعب 01 نوفمبر 1954 بتيزي وزو، ضمن الجولة السابعة من البطولة الوطنية المحترفة الأولى موبيليس، من توقيف 23 مناصرا للفريق الزائر شباب بتهمة تحطيم أملاك الغير. وذكر بيان مصالح الامن الولائي أن أثناء المباراة أقدم بعض مناصري فريق شباب بلوزداد على تحطيم المقاعد المخصصة لهم على مستوى المدرجات، أين قامت مصالح أمن ولاية تيزي وزو المكلفة بحفظ النظام على مستوى الملعب بالتدخل وإيقاف 23 مناصرا متورطا في تحطيم الكراسي. ليتم تحويلهم إلى مقر أمن الولاية أين تم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضدهم عن قضية التحطيم العمدي لملك الغير.