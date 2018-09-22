إحباط محاولتي هجرة غير شرعية بمستغانم

تم إحباط محاولتي هجرة غير شرعية لـ 13 شخصا بسواحل ولاية مستغانم خلال 24 ساعة الماضية، حسبما علم اليوم السبت من المجموعة الإقليمية لحراس السواحل

وأوضح المصدر أن دورية برية مشتركة لحراس السواحل وفرقة البحث والتحري التابعة لأمن ولاية مستغانم تمكنت في حدود الساعة الثانية من صباح السبت من توقيف 6 أشخاص بشاطئ خروبة شرق مدينة مستغانم.وتم -وفقا لذات المصدر- ضبط الموقوفين ومن بينهم أربع رعايا من جنسية غينية وقاصرين من جنسية جزائرية وهم بصدد محاولة مغادرة الإقليم الوطني بطريقة غير شرعية

كما أحبط حراس السواحل بالتنسيق مع كتيبة الدرك الوطني ليلة الخميس إلى الجمعة محاولة هجرة غير شرعية لـ 7 أشخاص من جنسية جزائرية بالقرب من دوار عيزب ومصب وادي الشلف (10 كلم شرق مستغانم)، يضيف نفس المصدر.وسيتم بعد استكمال التحقيقات تقديم الموقوفين للجهات القضائية المختصة بتهمة محاولة مغادرة الإقليم الوطني بطريقة غير شرعية كما أشير إليه