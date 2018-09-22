هلاك شخصين في حادث مرور بتلمسان

لقي شخصان حتفهما في حادث مرور ببلدية سبدو بولاية تلمسان، حسبما علم اليوم السبت لدى المديرية الولائية للحماية المدنية.

وذكرت المكلفة بالإعلام بذات المديرية النقيب جميلة عبودي لوأج أن الحادث وقع مساء أمس الجمعة بالطريق الوطني رقم 22 أ الرابط بين بلديتي سبدو وتلمسان بمنطقة "الحبالات" إثر انحراف شاحنة وانقلابها.وأضافت أن سائق المركبة (53 سنة) توفي في مكان الحادث ونقل إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سبدو.كما قام أعوان الحماية المدنية بنقل مرافقه الشخص البالغ من العمر 46 سنة الذي كان مصابا بجروح بليغة إلى ذات المستشفى أين لفظ أنفاسه الأخيرة، حسبما أشير إليه.