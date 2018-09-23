شرطة الحدود بمطار وهران تحبط محاولة تهرب أزيد من 364 ألف أورو

بتهمة مخالفة التشريع المتعلق بتنظيم الصرف، وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تمكنت مصالح شرطة الحدود من توقيف شخص على مستوى مطار أحمد بن بلة بوهران ، أثناء محاولته مغادرة التراب الوطني عبر الرحلات الجوية، وبحوزته مبلغ مالي يقدر بـ 56900 أورو، وهو المبلغ الذي يفوق القيمة المسموح أخذها مع أي مسافر، من دون التصريح بها، وعليه تمت مصادرة المحجوزات وتحويله الى المصالح المختصة، لاستكمال الإجراءات القانونية.

و في عملية ثانية و بالتنسيق مع مصالح الجمارك تمكنت عناصر شرطة الحدود بمطار محمد بوضياف بقسنطينة من حجز مبلغ مالي قدر بـ 307250 أورو غير مصرح بها، كانت بحوزة شخص