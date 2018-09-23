1500 شرطي لتأمين مباراة إتحاد العاصمة – نادي بور سعيد المصري

في إطار مقابلة العودة التي ستجمع اليوم فريق إتحاد الجزائر بنادي بور سعيد المصري، بملعب 08 ماي 1945 بولاية سطيف، والتي تدخل ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية، سخرت المديرية العامة للأمن الوطني 1500 شرطي لتأمين هذا الموعد الإفريقي الهام

في هذا السياق، وفرت المديرية العامة للأمن الوطني كل الترتيبات والإجراءات اللازمة لإنجاح هذا الحدث الرياضي، من خلال تسخير فرق مراقبة تسهر على توفير السلامة المرورية والأمنية للأشخاص والممتلكات على مستوى كل الطرق والممرات المحاذية والمؤدية للملعب، فضلا عن توفير تشكيل أمني محكم في المدرجات وأعوان شرطة بالزي الرياضي يسهرون على تأمين أرضية الملعب وطاقم الفريقين المشاركين في هذا العرس الكروي

بالمناسبة، تدعو المديرية العامة للأمن الوطني المناصرين إلى التحلي بالروح الرياضية والتقيد بإجراءات السلامة على غرار عدم إستعمال الشماريخ والوسائل المحظورة والحذر أثناء السياقة