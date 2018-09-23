الكنيسة دعت الجزائريين لحضور المراسم المقامة بـسانتا كروز

الحكومة تمنح عددا محددا من التأشيرات لمسيحيي الكنيسة الكاثوليكية لحضور تطويب الرهبان

قرّرت السلطات منح تأشيرة الدخول لعدد محدود من مسيحيي الكنيسة الكاثوليكية من أجل حضور حفل تطويب رهبان تيبحيرين و12 راهبا آخر من شهداء الكنيسة الكاثوليكية بالجزائر، والذي سيقام يوم 18 ديسمبر المقبل بكنيسة سنتا كروز بوهران. ودعت الكنيسة جميع الجزائريين لحضور الحفل، إذ سيكونالكاردينال بيكيو رئيس مجمع قضايا القديسين، المبعوث الشخصي للبابا فرانسيس الذي لم تسمح له رزنامته بحضور الحفل.

سيحل بوهران العديد منمسيحيي الكنيسة الكاثوليكية لحضور مراسم تطويب رهبان تيبحيرين ورهبان آخرين، بعدما أعطت السلطات لمتطلبات هذه العملية موافقتها وأعربت عن استعدادها للتنسيق في منح التأشيرات والتأطير وحضور الاحتفالات وإيلاء أهمية سياسية إضافة إلى الأهمية الدينية، حيث تم التحضير لهذا الحدث بتنسيق وثيق بين الكنيسة الكاثوليكية والسلطات الجزائرية، ويأتي هذا الاحتفال عرفانا دينيا لهؤلاء الضحايا لأنهم اختاروا خدمة الجزائر في مواجهتها للإرهاب. وقال وزير الشؤون الدينية والأوقاف في تصريحات سابقة إن هذا الحفل عرفان ديني من أجل الارتقاء إلى مصف الشهداء بهؤلاء الرهبان الذين اختاروا البقاء وخدمة الجزائر التي كانت تواجه الإرهاب، مؤكدا أن هذا العرفان العميق من طرف الكنيسة الكاثوليكية يأتيبموجب تحقيق استغرق 5 سنوات، تم خلاله تأكيد أن هؤلاء الرهبان فضلوا خدمة الجزائر بكل إخلاص وتفان.وفي جانفي 2018، أصدر الفاتيكان مرسوما يرفع إلى مصف الشهداء الرهبان السبعة المغتالين سنة 1996 من قبل جماعة إرهابية في ديرهم بسيدة الأطلس بتيبحيرين، تمهيدا لتطويبهم.وكان الرهبان السبعة، كريستيان وبرونو وكريستوف وسيليستين ولوك وبول وميشال، البالغة أعمارهم بين 45 و82 سنة قد خطفوا في مارس 1996 من ديرهم بسيدة الأطلس الذي يبعد 80 كلم جنوب غرب العاصمة، قبل أن يتم اغتيالهم.وقد أعلن الفاتيكان في مرسومه عن استشهاد بيار كلافيري عضو رهبانية الإخوة المبشرين وأسقف وهران و18 راهبا وراهبة اغتالتهم أيدي الإرهاب بالجزائر بين 1994 و1996.

والتطويب في الديانة المسيحية يعدّ المرحلة الثالثة من الخطوات الأربع لعملية تقديس شخص متوفى، يتم اختياره من قبل البابا باسم الكنيسة الكاثوليكية. وفي العادة يتم الاحتفال بالتطويب في المنطقة التي طلبت تقديس الشخص المتوفى، حيث يطوب الكاهن عندما يحقق معجزة معينة، وتعلن قداسة الطوباوي بعد دعوى جديدة، وتتطلب حصول معجزة أخرى بشفاعته.