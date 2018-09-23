حجز أزيد من 03 كيلوغرام من الكيف المعالج بسيدي بلعباس

في إطار مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، تمكنت قوات الشرطة بسيدي بلعباس من حجز 03 كيلوغرام و 709 غرام من الكيف المعالج كانت موجهة للترويج، مع توقيف شخصين مشتبه فيهما

حيثيات هذه العملية التي نفذتها عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية تمت على إثر معلومات مؤكدة وردت إلى ذات العناصر، مفادها وجود شخص مشتبه فيه يقوم بترويج المخدرات، حيث يتخذ من مسكنه ملاذا لذلك، بعد تحديد هويته ومقر سكناه، تم استصدار إذن بالتفتيش تم بموجبه تفتيش مسكنه الذي أسفر عن حجز 03 كيلوغرام و 709 غرام من الكيف المعالج، مع توقيف شريكه في القضية ليتم تحويلهما للمقر على ذمة التحقيق