الأمن والدرك الوطنيين يكثفان العمليات المشتركة ببشار

تعزيزا للجهود العملياتية بين قوات الأمن في الميدان لمكافحة كافة أشكال الإجرام الحضري، ضمانا لأمن المواطن وحمايةً لممتلكاته، واستمرارا للحملات الميدانية المشتركة، بادرت مصالح أمن ولاية بشار بالتنسيق مع المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببشار، إلى تنظيم عملية مشتركة على مستوى مدينة "بني ونيف"، هي الثانية على مستوى هذه المدينة، بعد تلك الأولى المنظمة مطلع الشهر الماضي

العملية التي سخرت لها كافة الإمكانيات المادية واالبشرية تضمنت وضع مخطط أمني تم من خلاله نصب عدة نقاط مراقبة مع القيام بدوريات على مستوى الأماكن المشبوهة التي يتردد عليها الأشخاص المشتبه فيهم، حيث أسفرت عن تنقيط وتعريف 32 شخص مشتبه فيه، و توقيف شخص محل بحث من طرف نيابة بشار، مع المراقبة الأمنية والإدارية لـ 68 مركبة من مختلف الأصناف والأحجام