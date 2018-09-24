الأمن الوطني ينظم ندوة صحفية مشتركة حول موسم الاصطياف

المديرية العامة للأمن الوطني تنظم ندوة صحفية مشتركة حول موسم الاصطياف 2018 بالتنسيق مع قيادة الدرك الوطني والحماية المدنية

تنظم المديرية العامة للأمن الوطني، بالتنسيق مع قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية، ندوة صحفية مشتركة، يوم الأربعــــاء 26 سبتمبر 2018 على الساعة التاسعة (09:00) صباحا، على مستوى الفضاء الإعلامي للحماية المدنية الكائن مقره بمحاذاة المستشفى المركزي للجيش الوطني الشعبي (عين النعجة-الجزائر)

هذه الندوة الصحفية المشتركة ستتناول الحصيلة التقييمية لموسم الاصطياف 2018

كما تضع المديرية العامة للأمن الوطني تحت تصرف ممثلي وسائل الإعلام وسيلة نقل، انطلاقا من ساحة ''موريتانيا'' بالقرب من مقر أمن ولاية الجزائر، بداية من الساعة الثامنة (08:00) صباحا