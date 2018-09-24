الجزائر وروسيا توقعان على اتفاقية قضائية لتسليم المجرمين

قام وفد من خبراء وزارة العدل من فيدرالية روسيا بزيارة للجزائر من 17 الى 19 سبتمبر الحالي تم خلالها اجراء محادثات مع نظرائهم الجزائريين "مشروع الاتفاقية القضائية في مجال تسليم المجرمين"، حسب ما افاد به بيان لوزارة العدل اليوم الاثنين.

وحسب ذات المصدر فان هذه المحادثات "تأتي في إطار الاتفاق الذي يربط البلدين بعدما تم التوقيع على الاتفاقية القضائية في المجال الجزائي بين وزيري عدل البلدين في أكتوبر2017".

كما اشار بيان وزارة العدل انه سيتم استكمال هذا الإطار في المستقبل ب"إبرام الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني و التجاري وكذا في المجال المؤسساتي".