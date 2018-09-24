الإعلان عن ميلاد لجنة التشاور ومتابعة مشروع انجاز متحف معطوب الوناس بتيزي وزو

شريط الاخبار
التغيرات المناخية تنعكس سلبا على الأمن الغذائي في الجزائر طاسيلي إيرلاينس تتحصل على الاعتماد الدولي للمرة الرابعة على التوالي تفكيك شبكة مختصة في التهريب الدولي للمركبات إحباط محاولة حرقة 44 شخصا بوهران وعين تموشنت بوحجة ينجح في إبعاد بشير سليماني 13 ألف شراكة سمحت بتأهيل 650 ألف ممتهن  قطارات لنقل المعتمرين من المطار إلى مكة والمدينة هذا الموسم أويحيى يرفض الانضمام لمبادرة ولد عباس الحكومة تمنح عددا محددا من التأشيرات لمسيحيي الكنيسة الكاثوليكية لحضور تطويب الرهبان قايد صالح: على أفراد الجيش إدراك المهام الموكلة لهم لحماية البلاد طلبة وأطباء وعمال يتمسكون بمطالبهم ويعودون إلى الشارع غضب عمالي على خوصصة مجمّع فرتيال ركود في سوق السيارات المستعملة وتراجع ملحوظ في الأسعار طيف اجتماع 2016 يخيم على لقاء "أوبك" وسط مساع لضمان استقرار السوق النسر السطايفي يحلق في سماء القارة بحثا عن نجمة ثالثة حفتر "يتخبط" في تصريحات متناقضة ويثني على دعم الجزائر له في "حرب بنغازي" مفارز الجيش تشدد الخناق محاولات اغراق الجزائر بالأسلحة انتشال جثة طفلين غرقا ببركة مائية بالجلفة تمديد فترة التسجيلات الخاصة بالنقل والمنحة إلى غاية 30 سبتمبر اكرموا دحمان الحراشي أفضل تكريم أو اتركوه في راحته الأبدية منع المنتخبين غير الجامعيين من الترشح لانتخابات "السينا" السفير الفرنسي السابق يكشف ازدواجية المواقف الفرنسية فضاء ترفيهي عائلي ضخم على الحدود الجزائرية-التونسية أويحيى يرافع لتقدم التعاون الثنائي مع مالي لمستوى العلاقات السياسية إجراءات بن غبريت لضمان التأطير البيداغوجي والإداري مستقبلا وفاة البروفيسور ابراهيم ابراهيمي بالعاصمة الفرنسية باريس المقاطعة مستمرة والأسعار سترتفع! زعلان يكشف عن استلام الطريق الوطني رقم 01 في جانفي 2019 مجندي الاستبقاء للعشرية السوداء يحتجون بتيزي وزو أزواج يتخلــون عـن مسؤولياتهـم ويتركــون أسرهــم بدافـع الظـروف الاجتماعيــة كتابة الدولة الأمريكية تشيد بنتائج الجيش في مكافحة الإرهاب ودوره الإقليمي زطشي يؤكد وجود «الفساد» في الدوري الجزائري أمطار الخريف تحصد 6 أرواح وخسائر مادية فادحة تنصيب الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الناجحين في مناصبهم تعليق تأمين الشرطة الجزائرية لمقرات التمثيليات الدبلوماسية الفرنسية تنظيف وتهيئة وادي ابن زياد أولى توصيات اللجنة الوزارية الكوارث الطبيعية تكلف الخزينة العمومية 2500 مليار إدراج مرحلة استدراكية للمقيمين لتعويض الدروس الضائعة بسبب الإضراب "سكودا فابيا" و"سكودا رابيد" جديد "سوفاك" في الأسواق "تفعيل الفضاء البيطري بـ5 إلى 10 مصانع جديدة للأدوية"
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. الإعلان عن ميلاد لجنة التشاور ومتابعة مشروع انجاز متحف معطوب الوناس بتيزي وزو

برمجة جلسة محاكمة للنظر في قضية ميراث الفنان يوم 10 أكتوبر المقبل

الإعلان عن ميلاد لجنة التشاور ومتابعة مشروع انجاز متحف معطوب الوناس بتيزي وزو

  24 سبتمبر 2018 - 14:46   قرئ 21 مرة   0 تعليق   الحدث
الإعلان عن ميلاد لجنة التشاور ومتابعة مشروع انجاز متحف معطوب الوناس بتيزي وزو

 أعلنت، أمس، الحركة الجمعوية لقرية ثوريرث موسى ببلدية بني دوالة، عن ميلاد لجنة التشاور ومتابعة مشروع إنجاز متحف الفنان القبائلي المغتال معظوب الوناس، كما أفادت عن استعدادها الكامل لمرافقة المشروع في جميع مراحل تشييده إلى غاية الانتهاء من أشغاله بصفة رسمية. وذلك حسبما جاء في بيان مندوبي الحركة الجمعوية للقرية الذي تلقت "المحور اليومي" نسخة منه وحمل توقيع العديد من الجمعيات ولجان القرى على غرار لجنة قرية توريرث موسى، لجنة قرية تيزي نتلاخت، جمعية أولياء التلاميذ لابتدائية معطوب مبارك، الجمعية الثقافية تاقراولة. وذكر البيان المحرر بالتنسيق مع مؤسسة معطوب الوناس، أن تبني قرار تأسيس لجنة التشاور ومتابعة المشروع، تمخض عن الجمعية العامة التي عقدها مواطني القرية بتاريخ 21 جانفي 2018 على مستوى المكان المسمى تاجماعث أين اسفر عن "قررنا وبالأغلبية المطلقة مرافقة بناء المتحف طيلة مراحل إنجازه انطلاقا من وضع حجر الأساس، جميع مراحل البناء إلى غاية تدشينه". في سياق أخر أكدت ذات الوثيقة أن القرار المعتمد وبموافقة من جميع مواطني القرية من شأنه أن يضع حد نهائي لجميع محاولات إثارة البلبلة ومغالطة الرأي العام حول المشروع "نحن نحذر من كل محاولات إثارة البلبلة ونشر معلومات خاطئة، سواء كانت فردية او الصادرة من قبل تنظيمات ذات نوايا سيئة التي تريد زرع الشكوك حول هذا المشروع الهمام لمنتظر". وأكثر من ذلك قالت الحركة الجمعوية في بيانها أن قرار مساندة ومرافقة المتحف نابع من قناعة العامة بالدور الهام الذي سيلعبه كحامي للقيم المعنوية والمورث الثقافي واللغوي والنضالي من اجل الهوية الذي تركه الراحل. ناهيك عن أن انجاز المتحف بحد ذاته هو بمثابة اعتراف في حد ذاته بنضال معطوب الوناس الذي هو ليس إلا صوت الشعب بروحهم الصادق". هذا وجدير بالذكر أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أبدى نهاية شهر أوت المنصرم موافقته على تمويل ودعم إنجاز متحف مخصص للإرث الثقافي والفني للفنان الراحل معطوب الوناس بقرية ثاوريرث موسى بأيت محمود بناء على طلب من رئيسة مؤسسة معطوب الوناس مليكة معطوب. وذلك في مسعى الحفاظ على ذاكرة الراحل الذي أسهم في الارتقاء بالأغنية والموسيقى الجزائرية وتعزيز الهوية الوطنية. من جهة أخرى قالت شقيقة معطوب الوناس مليكة معطوب أن أرملة الفنان نادية معطوب قامت برفع دعوى قضائية في حق كل منها ونا علجية حول قضية الميراث، وهي القضية التي ستنظر فيها المحكمة بتاريخ 10 اكتوبر المقبل. كما أضافت أن عائلة معطوب الوناس تبقى متمسكة بقرارها وترفض رفضا قاطعا تقسيم بيت الراحل بكل ما فيه من محتويات باعتباره ملكية عامة الناس وإرث يعبر عن المشوار النضالي للفنان والضامن لذاكرته، لذى يبقى تصنيفه كموروث ثقافي ضروري لكفالة هذه الذاكرة عبر الأجيال، تقول مليكة معطوب.

أغيلاس، ب

 

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات