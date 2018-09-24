برمجة جلسة محاكمة للنظر في قضية ميراث الفنان يوم 10 أكتوبر المقبل

الإعلان عن ميلاد لجنة التشاور ومتابعة مشروع انجاز متحف معطوب الوناس بتيزي وزو

أعلنت، أمس، الحركة الجمعوية لقرية ثوريرث موسى ببلدية بني دوالة، عن ميلاد لجنة التشاور ومتابعة مشروع إنجاز متحف الفنان القبائلي المغتال معظوب الوناس، كما أفادت عن استعدادها الكامل لمرافقة المشروع في جميع مراحل تشييده إلى غاية الانتهاء من أشغاله بصفة رسمية. وذلك حسبما جاء في بيان مندوبي الحركة الجمعوية للقرية الذي تلقت "المحور اليومي" نسخة منه وحمل توقيع العديد من الجمعيات ولجان القرى على غرار لجنة قرية توريرث موسى، لجنة قرية تيزي نتلاخت، جمعية أولياء التلاميذ لابتدائية معطوب مبارك، الجمعية الثقافية تاقراولة. وذكر البيان المحرر بالتنسيق مع مؤسسة معطوب الوناس، أن تبني قرار تأسيس لجنة التشاور ومتابعة المشروع، تمخض عن الجمعية العامة التي عقدها مواطني القرية بتاريخ 21 جانفي 2018 على مستوى المكان المسمى تاجماعث أين اسفر عن "قررنا وبالأغلبية المطلقة مرافقة بناء المتحف طيلة مراحل إنجازه انطلاقا من وضع حجر الأساس، جميع مراحل البناء إلى غاية تدشينه". في سياق أخر أكدت ذات الوثيقة أن القرار المعتمد وبموافقة من جميع مواطني القرية من شأنه أن يضع حد نهائي لجميع محاولات إثارة البلبلة ومغالطة الرأي العام حول المشروع "نحن نحذر من كل محاولات إثارة البلبلة ونشر معلومات خاطئة، سواء كانت فردية او الصادرة من قبل تنظيمات ذات نوايا سيئة التي تريد زرع الشكوك حول هذا المشروع الهمام لمنتظر". وأكثر من ذلك قالت الحركة الجمعوية في بيانها أن قرار مساندة ومرافقة المتحف نابع من قناعة العامة بالدور الهام الذي سيلعبه كحامي للقيم المعنوية والمورث الثقافي واللغوي والنضالي من اجل الهوية الذي تركه الراحل. ناهيك عن أن انجاز المتحف بحد ذاته هو بمثابة اعتراف في حد ذاته بنضال معطوب الوناس الذي هو ليس إلا صوت الشعب بروحهم الصادق". هذا وجدير بالذكر أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أبدى نهاية شهر أوت المنصرم موافقته على تمويل ودعم إنجاز متحف مخصص للإرث الثقافي والفني للفنان الراحل معطوب الوناس بقرية ثاوريرث موسى بأيت محمود بناء على طلب من رئيسة مؤسسة معطوب الوناس مليكة معطوب. وذلك في مسعى الحفاظ على ذاكرة الراحل الذي أسهم في الارتقاء بالأغنية والموسيقى الجزائرية وتعزيز الهوية الوطنية. من جهة أخرى قالت شقيقة معطوب الوناس مليكة معطوب أن أرملة الفنان نادية معطوب قامت برفع دعوى قضائية في حق كل منها ونا علجية حول قضية الميراث، وهي القضية التي ستنظر فيها المحكمة بتاريخ 10 اكتوبر المقبل. كما أضافت أن عائلة معطوب الوناس تبقى متمسكة بقرارها وترفض رفضا قاطعا تقسيم بيت الراحل بكل ما فيه من محتويات باعتباره ملكية عامة الناس وإرث يعبر عن المشوار النضالي للفنان والضامن لذاكرته، لذى يبقى تصنيفه كموروث ثقافي ضروري لكفالة هذه الذاكرة عبر الأجيال، تقول مليكة معطوب.

أغيلاس، ب