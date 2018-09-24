آمال متعاقدي الجيش معلقة على الرئيس لفتح ملفهم

مجلس الوزراء ينعقدغدا للمصادقة على مشروع قانون المالية

يعقد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، لمناقشة مشروع القانون التمهيدي المتعلق بالمالية لسنة 2019، في حين تتجه أنظار الرأي العام إلى احتمال أن يفتح رئيس الجمهورية ملف متقاعدي الجيش، الذين مازالوا ينظمون مسيرات احتجاجية باتجاه العاصمة من أجل النظر في مطالبهم.

يجتمع الرئيس بوتفليقة غدا بأعضاء الطاقم الحكومي في مجلس للوزراء، الذي بُرمج خصيصا لدراسة والمصادقة على مشروع القانون التمهيدي للمالية 2019، الذي لم يتضمّن أي إجراءات جبائية جديدة وفقا لتصريحات وزير المالية عبد الرحمان راوية. وجاءت مقترحات الحكومة بخصوص قانون المالية 2019، خالية من أي إجراءات جبائيه جديدة، في حين أن مقترحات بخصوص تحرير بعض أسعار المواد والخدمات المدعمة على غرار الطاقة، الوقود والمياه بشكل تدريجي تبقى قيد الدراسة. وتتجه الحكومة إلى اقتراح ميزانية معدة على أساس سعر مرجعي للبترول عند الـ60 دولارا للبرميل، ذلك في إطار الفرضيات التي وضعتها الحكومة في تصورها لتقلبات السوق النفطية العام المقبل، حيث يبدو أن العقوبات الأمريكيةتشدد الخناق على معروض النفط الإيراني في السوق، التي يزداد فيها الطلب على الذهب الأسود. ما قد يبقي أسعاره فوق الحيز الذي توقعته الحكومة، في حين أن اجتماع الجزائر المنعقد أمس، استبعد زيادة جديدة في الإنتاج والمرافعة لصالح استقرار الأسعار الحالية بسوق النفط العالمية، والتي تتراوح ما بين 75 و80 دولارا للبرميل. وأعطى مشروع قانون المالية لسنة 2019 الأولوية للسياسات الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين التي تأثرت بالإجراءات المتخذة في قوانين المالية السابقة.وأجلت الحكومة رسميا، بموجب نص موازنة الدولة للسنة المالية 2018-2019، تنفيذ قرار مراجعة سياسة الدعم إلى ما بعد الرئاسيات، وقامت الحكومة بتخصيص أكثر من 64 بالمائة من قيمة التحويلات الاجتماعية لفائدة العائلات والسكن والصحة. ويأمل الرأي العام أن يفتح رئيس الجمهورية بموجب حديثه عن الجبهة الاجتماعية، ملف متقاعدي الجيش، الذين مازالوا ينظمون مسيرات احتجاجية من أجل النظر في مطالبهم الاجتماعية، لاسيما وأنهم شكلوا الحدث على مدار الأسبوع الجاري. ويطالب أكثر من 200 ألف متقاعد للجيش بحوالي 40 مطلبا أهمها إعادة النظر في المعاش وتوحيد منحة العجز، مع تسوية وضعية المشطوبين وصب منحة الجريح. كما تتضمن قائمة المطالب تعديل المادة 76 من قانون المعاشات العسكرية وتكييفها حتى يتسنى لكل المتقاعدين الاستفادة من التعويضات عن الأمراض الموروثة واستحداث منحة مكافحة الإرهاب بالنسبة للذين شاركوا في الحرب ضد الإرهاب وكذا الاستفادة من كل المزايا والتحفيزات التي يستفيد منها المحارب، ناهيك عن حقهم في السكن الاجتماعي وحقهم في العلاج المجاني وتعديل المادة 73 من قانون المعاشات العسكرية وتكييفها حسب تقارير الخبرة الطبية، تضاف لها بقية المطالب المتعلقة بتحسين الوضع الاجتماعي لمتقاعد الجيش.