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الحكومة تخرج عن صمتها لوضع حد لفوضى المعلومة 

الداخلية تنفي التحقيق مع عبد الغني هامل

  24 سبتمبر 2018 - 23:00   قرئ 67 مرة   0 تعليق   الحدث
الداخلية تنفي التحقيق مع عبد الغني هامل

أنهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية سلسلة الإشاعات التي لاحقت إنهاء مهام المدير العام للأمن الوطني السابق، اللواء عبد الغني هامل، ونفت في بيان رسمي الأخبار التي تحدثت عن فتح تحقيق معه.

 

 أكدت مصالح نور الدين بدوي، في بيانها الذي صدر أمس الاثنين، أنّ المعلومات التي يتم تداولها عبر المواقع الإلكترونية  مغلوطة، لافتة إلى أنها تنفي  تشكيللجنة على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية للتحقيق مع المدير العام السابق للأمن الوطني، نفيا قاطعا محتوى هاته المعلومات غير المؤسسة. وأتبعت عملية إنهاء مهام اللواء عبد الغني هامل، من رأس المديرية العامة للأمن الوطني، من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بتاريخ 26 جوان 2018، واستخلافه بالمدير العام للحماية المدنية العقيد مصطفى لهبيري، موجة إشاعات تم تناقلها على نطاق واسع عبر مواقع إلكترونية إخبارية، وازداد انتشارها مع حملة التغييرات التي أجراها خلفه العقيد لهبيري، عبر عدد من مديريات الأمن على المستوى الوطني،حيث أنهى مهام مدراء الأمن عبر عدة ولايات، فُسرت على أنها شملت كلّ المقربين من هامل، ومست التغييرات مصلحة استعلامات الشرطة، التي أنهي فيها مهام المدير العام جيلالي بودالية، وخلفه المراقب العام سليمان بن يطو. وربطت المواقع التي تناقلت الخبر، بعلاقة قضية اللواء هامل، بملف ما يعرف بـالبوشي، وتحدثت عن تجريده من رتبته العسكرية من قبل وزير الدفاع الوطني، وتعرضه لاستجواب حول عدة قضايا رشوة وسوء تسيير وتسريح تعسفي لضباط شرطة ومنح امتيازات مشبوهة وغير قانونية لرجال أعمال وغيرها من القضايا، كما نشر موقع  ألجيري بارت، أنباء بخصوص تشكيل رئاسة الجمهورية لجنة مختصة للتحقيق مع هامل يترأسها مسؤول سام لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية يدعى، حمدان بلعريبي، فيما تناقلت مواقع أخرى أنباء بخصوص إلقاء القبض على نجله وأخرى كتبت عن محاولة اغتياله. ويأتي بيان وزارة الداخلية، لنفي التحقيق مع المدير العام للأمن الوطني السابق، بعدما نفى والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ، هو الآخر، ورود اسمه في قائمة المتهمين في قضية  البوشي.

حكيمة ذ.

 

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